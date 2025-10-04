Дальнейшая судьба главного тренера «Ноттингем Форест» Ангелоса Постекоглу может проясниться после предстоящего выездного поединка 7-го тура АПЛ против «Ньюкасла», сообщает BBC.

Ангелос Постекоглу globallookpress.com

Несмотря на поддержку руководства клуба после серии из четырёх поражений и двух ничьих, именно встреча с «сороками» может стать решающей для оценки работы 60-летнего специалиста.

Постекоглу возглавил команду 9 сентября, сменив Нуну Эшпириту Санту. С момента назначения «лесники» провели шесть матчей во всех турнирах, не одержав ни одной победы, выбыли из Кубка лиги и пока не выигрывали в Лиге Европы. В чемпионате Англии клуб занимает 17-е место с пятью очками.

Матч «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест» начнется 5 октября в 16:00 мск на стадионе «Сент-Джеймс Парк».