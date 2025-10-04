«Осасуна» одержала победу над «Хетафе» (2:1) в матче 8-го тура испанской Примеры.

Единственный гол у гостей записал на свой счет Борха Майораль на 23-й минуте.

В составе «Осасуны» отличились Абель Бретонес на 45+3-й минуте и Алехандро Катена на 90-й минуте.

Результат матча

Осасуна Памплона 2:1 Хетафе Хетафе

0:1 Борха Майораль 23' 1:1 Абель Бретонес 45+3' 2:1 Алехандро Катена 90'

Осасуна: Серхио Эррера, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Хуан Крус ( Рауль Гарсия 67' ), Валентен Розье, Абель Бретонес, Хон Монкайола, Лукас Торро ( Рубен Гарсия 46' ), Мойсес Гомес, Анте Будимир, Виктор Муньос ( Энрике Барха 84' )

Хетафе: Давид Сория, Диего Рико, Абдель Абкар ( Иван Неу 46' ), Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас, Кико Фемения, Марио Мартин ( Даконам Ортега Дьене 46' ), Луис Милья, Мауро Арамбарри, Борха Майораль ( Хуанми 75' ), Alejandro San Cristobal Sanchez

Жёлтые карточки: Энрике Барха 90+4' — Марио Мартин 37', Луис Милья 65', Иван Неу 66', Кобо да Коста 86'