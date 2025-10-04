«Осасуна» одержала победу над «Хетафе» (2:1) в матче 8-го тура испанской Примеры.
Единственный гол у гостей записал на свой счет Борха Майораль на 23-й минуте.
В составе «Осасуны» отличились Абель Бретонес на 45+3-й минуте и Алехандро Катена на 90-й минуте.
Результат матча
ОсасунаПамплона2:1ХетафеХетафе
0:1 Борха Майораль 23' 1:1 Абель Бретонес 45+3' 2:1 Алехандро Катена 90'
Осасуна: Серхио Эррера, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Хуан Крус (Рауль Гарсия 67'), Валентен Розье, Абель Бретонес, Хон Монкайола, Лукас Торро (Рубен Гарсия 46'), Мойсес Гомес, Анте Будимир, Виктор Муньос (Энрике Барха 84')
Хетафе: Давид Сория, Диего Рико, Абдель Абкар (Иван Неу 46'), Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас, Кико Фемения, Марио Мартин (Даконам Ортега Дьене 46'), Луис Милья, Мауро Арамбарри, Борха Майораль (Хуанми 75'), Alejandro San Cristobal Sanchez
Жёлтые карточки: Энрике Барха 90+4' — Марио Мартин 37', Луис Милья 65', Иван Неу 66', Кобо да Коста 86'
После этого матча «Осасуна» располагается на 11-й строчке в таблице Примеры с 10-ю очками в активе. «Хетафе» занимает 8-е место (11).