прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 2.20

3 октября в восьмом туре испанской Ла Лиги сыграют «Осасуна» и «Хетафе». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» после семи поединков испанской Ла Лиги имеет семь баллов в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 13-ю позицию с отрывом в два очка от зоны вылета (18-20-я строчки), а также с отставанием в четыре балла от нынешнего соперника и в пять — от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках седьмого тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Бетиса» (0:2).

Перед этим в шестом туре чемпионата Испании баскский коллектив уже набрал один балл, когда теперь с результатом 1:1 в домашних стенах разошелся мировой с «Эльче».

Не сыграют: травмирован — Орос, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Осасуна» ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля.

Анте Будимир — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с двумя голами.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» после семи поединков испанской Ла Лиги имеет 11 баллов в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает восьмую позицию и лишь на один пункт отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также только на два очка — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках седьмого тура Ла Лиги клуб из пригорода Мадрида на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с «Леванте».

Перед этим в пятом туре испанского первенства коллектив также набрал только один балл, когда опять-таки в домашних стенах разошелся мировой с «Алавесом» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Хуанми, вызван в сборную — Лисо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Хетафе» проиграл лишь дважды при трех победах и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно если учесть текущие проблемы в игре соперника, пусть даже и на чужом поле.

Адриан Лисо, который уехал в молодежную сборную Испании — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Осасуны» забивала только одна команда

в трех из четырех последних домашних матчей «Осасуна» выиграла

в двух последних матчах «Хетафе» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.20. Ничья — в 2.90, выигрыш «Хетафе» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 3.00 и 1.40.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. На своем поле они способны обыграть многих соперников.

При этом гости проиграли в двух последних выездных поединках.

Ставка: «Осасуна» победит за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в двух последних матчах «Хетафе».

Ставка: обе команды забьют за 2.55