Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился эмоциями после победы своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).

Джон Кордоба — нападающий «Краснодара» globallookpress.com

«Хочу поздравить всех — партнеров по команде, тренерский штаб. Последние три матча без побед, а в двух из них мы не забивали. Многие начали говорить, что "Краснодар" уже не борется за чемпионство. Но я не тот человек, который обращает внимание на разговоры. Мы показали, что мы здесь, мы вернулись и будем бороться до конца.

Насколько пауза на матчи сборных пойдет "Краснодару" на пользу? Не стоит забегать вперед. Пока наслаждаемся этой победой, нужно продолжать в том же духе. Сейчас уходим на паузу с тремя очками, которые были нам очень нужны», — сказал Кордоба «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. В следующем поединке «быки» сыграют против махачкалинского «Динамо» 18-го октября.