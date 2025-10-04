Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил форму команды перед матчем 7-го тура АПЛ с «Брентфордом».

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Больше всего радует то, как мы прибавляем. Мне нравится видеть прогресс. А ещё больше — ощущение, что можем прибавить ещё. Это вдохновляет как тренера.

Мы снова играем с нужной интенсивностью и в высоком темпе. Стали действовать увереннее и стабильнее. Но потенциал ещё не исчерпан — и это замечательно», — приводит слова Хосепа Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» после шести туров АПЛ идет на 7-м месте в таблице, набрав 10 очков.