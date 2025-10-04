Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин считает, что Максим Глушенков сейчас является лучшим игроком российской Премьер-лиги.

Максим Глушенков globallookpress.com

«Считаю Глушенкова лучшим игроком не только "Зенита", но и всего чемпионата. У него есть комплекс качеств, по которым он сильнее остальных. То как он воспользуется этими навыками в дальнейшем — уже другой вопрос. Очень многое в этом плане зависит от него самого», — сказал Ларин «СЭ».

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел за питерский клуб 11 матчей, забил в них 8 голов и сделал 3 ассиста.