В 11-м туре РПЛ состоится московское дерби, в котором «Динамо» примет «Локомотив». Событие назначено на 4 октября 19:45 по мск.

«Динамо» перед этой игрой выиграло в двух турах подряд, одолев «Крылья Советов» и «Оренбург». Клуб имеет 15 очков в активе и занимает 7-е место в таблице.

«Локомотив» за 10 туров набрал 20 очков и сейчас является второй командой турнирной таблицы. За 5 туров клуб одержал только одну победы, обыграв «Рубин» 1:0. Стоит отметить, что «железнодорожники» не проиграли ни одной встречи в РПЛ с момента старта сезона.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.65.

Котировки букмекеров: 1.92 на победу «Динамо», 3.85 на ничью, 3.75 на победу «Локомотива».

Прогноз ИИ: «Динамо» победит со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.

