«Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Комо» (1:1) в матче 6-го тура итальянской Серии А.
У хозяев единственный гол забил Лазар Самарджич на 6-й минуте.
«Комо» сумел сравнять счет на 19-й минуте благодаря голу Максимо Перроне.
Результат матча
АталантаБергамо1:1КомоКомо
1:0 Лазар Самарджич 6' 1:1 Максимо Перроне 19'
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон (Юнус Муса 74'), Берат Джимсити, Исак Хин, Онест Аанор, Давиде Дзаппакоста, Лоренцо Бернаскони, Марио Пашалич, Лазар Самарджич (Марко Брешианини 62'), Камал Дин Сулемана (Дэниел Мальдини 74'), Адемола Лукман (Никола Крстович 73')
Комо: Жан Бутез, Мергим Войвода (Максанс Какере 69'), Диего Карлос, Хакобо Рамон, Иван Смолчич (Стефан Пош 86'), Мартин Батурина (Алекс Валле 69'), Нико Пас, Максимо Перроне, Анастасиос Дувикас (Альваро Мората 46'), Джейден Аддай, Лукаш Да Кунья (Марк Кемпф 89')
Жёлтые карточки: Берат Джимсити 58' — Диего Карлос 83', Иван Смолчич 85', Джейден Аддай 88'
После этого матча «Аталанта» занимает 6-е место в таблице Серии А с 10-ю очками в активе. «Комо» — на 7-й позиции (9).