После этого матча «Аталанта» занимает 6-е место в таблице Серии А с 10-ю очками в активе. «Комо» — на 7-й позиции (9).

У хозяев единственный гол забил Лазар Самарджич на 6-й минуте.

«Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Комо» (1:1) в матче 6-го тура итальянской Серии А.

2.10

Прогнозы•Сегодня 21:45 «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставка «Россонери» продлит свою победную серию?

Футбол•Вчера 23:44 «Аталанта» — «Комо»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Вчера 08:00 Имиджевый ход. Чего ждать от сборной Узбекистана под руководством Каннаваро?

Футбол•03/10/2025 13:05 «Карабах» среди грандов, а «Аякс» тонет: кто удивил во втором туре Лиги чемпионов

Футбол•03/10/2025 10:53 Лига чемпионов: краткие итоги после второго тура

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 13:42 «Манчестер Юнайтед» должен посмотреть правде в глаза: Аморим — не единственная проблема команды

Футбол•Вчера 11:21 Интеграция Вирца и еще пять проблем: что должен исправить «Ливерпуль» перед матчем с «Челси»

Футбол•03/10/2025 19:51 Пять виновников краха «Манчестер Юнайтед»: от Фергюсона до Глейзеров

Футбол•03/10/2025 17:46 Слишком рано или пора? Как академии топ-клубов подводят подростков к взрослому футболу

Футбол•02/10/2025 17:50 Большие деньги в Стамбуле: как турецкие гранды нашли сотни миллионов на трансферы

Выбор читателей

Футбол•29/09/2025 18:20 Евгений Бушманов: Сейчас ЦСКА — серьезная боевая единица в борьбе за чемпионство

Футбол•01/10/2025 12:41 «Я коллекционирую отношения, а не трофеи». Почему мы скучаем по футболу Клоппа, а он — нет

Футбол•01/10/2025 10:53 Миссия наперекор сердцу: Луис Энрике снова выходит против «Барселоны»

Футбол•02/10/2025 13:11 «Души в клубе больше нет»: как упрямство Рэтклиффа мешает «МЮ» уволить Аморима

Бои•30/09/2025 11:43 Реванш Анкалаева и Перейры, Усман против Хьюза. Анонс главных боев недели

Самое интересное

Футбол•20/09/2025 13:12 Трансферное искусство: как «Челси» внезапно стал ориентиром для «Манчестер Юнайтед»

Футбол•20/09/2025 11:24 Учитель против ученика: почему Артету больше нельзя называть подражателем Гвардиолы

Бои•20/09/2025 10:56 7 самых многообещающих проспектов UFC в 2025 году

Футбол•19/09/2025 15:57 Мечтатели против прагматиков: почему в современном футболе невозможно выжить без гибкости