Наставник «Арсенала» Микель Артета пообщался с журналистами накануне встречи с «Вест Хэмом» в рамках 7-го тура АПЛ. Специалист проведет свой 300-й матч у руля лондонской команды.

Микель Артета globallookpress.com

«300 матчей? Это действительно много. Сейчас задача — победить в субботу. Всё остальное придёт со временем. Когда я только приступил к работе здесь, в первый день, я не имел представления, насколько долгим будет этот путь. Единственное, что могу сказать — спасибо. Я наслаждаюсь каждым моментом и надеюсь, что впереди будет ещё много таких моментов.

Я чувствую себя очень привилегированным. Мне по-настоящему нравится моя работа и те люди, с которыми я её делаю. В нашем деле, чтобы остаться на своём месте, нужно побеждать. Но не менее важно — получать удовольствие от самого процесса. Я считаю, что эта профессия даёт одни из самых сильных эмоций в жизни. Я стараюсь совмещать и то, и другое», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

«Арсенал» находится на 3-й строчке в таблице АПЛ, набрав 13 очков.