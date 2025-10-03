Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт намерен отклонить предложение «Манчестер Юнайтед», если «красные дьяволы» обратятся к нему после возможной отставки Рубена Аморима.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

Как сообщает Mirror, Саутгейт не намерен возвращаться в футбол в ближайшее время. Специалист будет внимательно изучать разные варианты продолжения карьеры.

«Красные дьяволы» уже предлагали Саутгейту возглавить клуб в 2024-м году, но специалист готовил сборную Англии к чемпионату Европы.

Ранее сообщалось о том, что бывший главный тренер «Барселоны» Хави открыт для возможного назначения в «Манчестер Юнайтед».