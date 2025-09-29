Бывший главный тренер «Барселоны» Хави открыт для возможного назначения в «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

45-летний каталонец внимательно следит за событиями в английской Премьер-лиге и готов «немедленно» сменить Рубена Аморима на посту главного тренера «красных дьяволов», несмотря на отсутствие у клуба еврокубковых матчей.

В прошлом сезоне «МЮ» занял 15-е место в АПЛ, а в текущем чемпионате располагается на 14-й строчке. Ранее на замену Амориму претендовали такие специалисты, как Гарет Саутгейт, Оливер Гласнер и Андони Ираола.