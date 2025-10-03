После этого матча «Париж» располагается на 8-й позиции с 10-ю очками в активе. «Лорьян» — на 13-й строчке (7).

В составе хозяев голы записали на свой счет Илан Кеббаль на 25-й минуте и Жан-Филипп Крассо на 30-й минуте.

«Париж» одержал победу над «Лорьяном» (2:0) в матче 7-го тура французской Лиги 1.

