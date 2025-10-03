Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Олимпик» сыграл в ту самую взрослую, «континентальную» версию себя: выжал из хаоса первые полчаса, добил после перерыва — и снова никого не подпустил к своим воротам. 2:0 с голами Мартина Сатриано и Рубена Клюйверта, обе передачи — у Адама Карабеца, а всё остальное — у безошибочной линии обороны и Доминика Грейфа.

Результат матча

ЛионЛионЛион2:0ЗальцбургЗальцбургЗальцбург
1:0 Мартин Сатриано 11' 2:0 Рубен Клюйверт 57'
Лион:  Доминик Грейф,  Рубен Клюйверт,  Клинтон Мата,  Мусса Ньякат,  Николас Тальяфико (Тайлер Мортон 68'),  Матис Де Карвалью,  Таннер Тессманн (Эйнсли Мэйтленд-Найлс 68'),  Адам Карабец (Малик Мартен Фофана 68'),  Павел Шульц,  Корентин Толиссо,  Мартин Сатриано
Зальцбург:  Александр Шлагер,  Алекса Терзич,  Якоб Расмуссен,  Kouakou Joane Gadou,  Штефан Ляйнер,  Мауритс Кергор,  Мамади Диамбу (Эдмунд Байду 58'),  Сумаила Диабате,  Мусса Кунфоло Йео (Керим Алайбегович 58'),  Йорбе Вертессен (Сота Китано 58'),  Петар Ратков (Карим Онисиво 68')
Жёлтая карточка:  Мамади Диамбу 51' (Зальцбург)

«Лион» начал бодро и уже на 7-й минуте мог повести: за игру рукой назначили пенальти, но Павел Шульц пробил слишком читаемо — Александр Шлагер потянул удар.  Впрочем, хозяева не сломались — ускорились.  И ровно через три минуты догнали положенную математикой справедливость: ошибочный розыгрыш Шлагера — Карабец ловит мяч на правой бровке, делает идеальный навес, а Сатриано в изящном нырке переправляет мяч в створ — 1:0.  Для уругвайца это первый официальный гол с апреля 2024-го и первый в футболке «Лиона».

Удар Мартина Сатриано
Удар Мартина Сатриано afp.com

Дальше Карабец продолжил дирижировать: его подачи находили Тальяфико и Толиссо — оба удара были опасными.  А «Зальцбург» очнулся к перерыву: Йорбе Вертессен не смог воспользоваться промахом Клинтона Маты, а Мауриц Кьергор зарядил плотным ударом выше ворот перед самым свистком.  И в обоих эпизодах «Лион» выстоял — по делу и без суеты.

Снова подача, снова гол

После перерыва сценарий остался прежним: «Лион» — компактный, терпеливый, бьёт в те зоны, где соперник теряется. 57-я минута — угловой гостей выбит неудачно, мяч снова у Карабеца, второй филигранный кросс за вечер — и Рубен Клюйверт взмывает выше всех, забивая свой первый за клуб. 2:0, и матч окончательно уходит под контроль хозяев.

Рубен Клюйверт празднует гол
Рубен Клюйверт празднует гол afp.com

Зальцбург отвечал фрагментами и издали.  Керим Алайбегович дважды заставлял работать кипера, позже пробовали Алекса Терзич и Эдмунд Байду.  Но у «Лиона» сейчас надёжная подушка безопасности в рамке: Доминик Грейф — четвёртая игра в сезоне и четвёртая на ноль.  Спокойное чтение траекторий, жёсткие ступени на ближней, прыжки вниз — всё по учебнику.

Надо отметить, что это не единичная вспышка, а система.  У «Лиона» 3 пропущенных в 8 официальных матчах, и те — в одном выезде в Ренн (1:3) 14 сентября.  Здесь — седьмой «сухарь» из восьми, и он собран не только вратарём.  Линия сзади тщательно отсекает коридоры, полузащита съедает подборы и в нужный момент «убивает» темп, чтобы не дать австрийцам взвинтить ритм.

«Лион» – «Зальцбург»
«Лион» – «Зальцбург» afp.com

Впереди — тот же минимализм без лишней поэзии: две ключевые подачи Карабеца, два хладнокровных, отрепетированных удара головой.  Между ними «Лион» мог оторваться и ещё, но сэкономил голы на будущее.

Таблица и контекст

Лига Европы для «Лиона» пока выглядит совсем не трудной: две победы из двух, после 1:0 в Утрехте — теперь 2:0 над «Зальцбургом».  И ведь гости не были беззубыми — но всё же упёрлись в почти худший для себя сценарий.  Когда соперник допускает минимум ошибок у своей трети и не даёт разбежаться, «Ред Булл» выглядит приземлённо.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Лион» Фонсеки продолжает сезон, в котором команда не только побеждает, но и минимизирует случайность.  В Европе это зачастую важнее фейерверков.  Сегодня — как раз тот вечер: нужные голы в нужные минуты и ни грамма драмы у своих ворот.