«Олимпик» сыграл в ту самую взрослую, «континентальную» версию себя: выжал из хаоса первые полчаса, добил после перерыва — и снова никого не подпустил к своим воротам. 2:0 с голами Мартина Сатриано и Рубена Клюйверта, обе передачи — у Адама Карабеца, а всё остальное — у безошибочной линии обороны и Доминика Грейфа.

Результат матча Лион Лион 2:0 Зальцбург Зальцбург 1:0 Мартин Сатриано 11' 2:0 Рубен Клюйверт 57' Лион: Доминик Грейф, Рубен Клюйверт, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико ( Тайлер Мортон 68' ), Матис Де Карвалью, Таннер Тессманн ( Эйнсли Мэйтленд-Найлс 68' ), Адам Карабец ( Малик Мартен Фофана 68' ), Павел Шульц, Корентин Толиссо, Мартин Сатриано Зальцбург: Александр Шлагер, Алекса Терзич, Якоб Расмуссен, Kouakou Joane Gadou, Штефан Ляйнер, Мауритс Кергор, Мамади Диамбу ( Эдмунд Байду 58' ), Сумаила Диабате, Мусса Кунфоло Йео ( Керим Алайбегович 58' ), Йорбе Вертессен ( Сота Китано 58' ), Петар Ратков ( Карим Онисиво 68' ) Жёлтая карточка: Мамади Диамбу 51' (Зальцбург)

Статистика матча 6 Удары в створ 5 5 Удары мимо 2 65 Владение мячом 35 2 Угловые удары 1 0 Офсайды 2 10 Фолы 14

«Лион» начал бодро и уже на 7-й минуте мог повести: за игру рукой назначили пенальти, но Павел Шульц пробил слишком читаемо — Александр Шлагер потянул удар. Впрочем, хозяева не сломались — ускорились. И ровно через три минуты догнали положенную математикой справедливость: ошибочный розыгрыш Шлагера — Карабец ловит мяч на правой бровке, делает идеальный навес, а Сатриано в изящном нырке переправляет мяч в створ — 1:0. Для уругвайца это первый официальный гол с апреля 2024-го и первый в футболке «Лиона».

Дальше Карабец продолжил дирижировать: его подачи находили Тальяфико и Толиссо — оба удара были опасными. А «Зальцбург» очнулся к перерыву: Йорбе Вертессен не смог воспользоваться промахом Клинтона Маты, а Мауриц Кьергор зарядил плотным ударом выше ворот перед самым свистком. И в обоих эпизодах «Лион» выстоял — по делу и без суеты.

Снова подача, снова гол

После перерыва сценарий остался прежним: «Лион» — компактный, терпеливый, бьёт в те зоны, где соперник теряется. 57-я минута — угловой гостей выбит неудачно, мяч снова у Карабеца, второй филигранный кросс за вечер — и Рубен Клюйверт взмывает выше всех, забивая свой первый за клуб. 2:0, и матч окончательно уходит под контроль хозяев.

Зальцбург отвечал фрагментами и издали. Керим Алайбегович дважды заставлял работать кипера, позже пробовали Алекса Терзич и Эдмунд Байду. Но у «Лиона» сейчас надёжная подушка безопасности в рамке: Доминик Грейф — четвёртая игра в сезоне и четвёртая на ноль. Спокойное чтение траекторий, жёсткие ступени на ближней, прыжки вниз — всё по учебнику.

Надо отметить, что это не единичная вспышка, а система. У «Лиона» 3 пропущенных в 8 официальных матчах, и те — в одном выезде в Ренн (1:3) 14 сентября. Здесь — седьмой «сухарь» из восьми, и он собран не только вратарём. Линия сзади тщательно отсекает коридоры, полузащита съедает подборы и в нужный момент «убивает» темп, чтобы не дать австрийцам взвинтить ритм.

Впереди — тот же минимализм без лишней поэзии: две ключевые подачи Карабеца, два хладнокровных, отрепетированных удара головой. Между ними «Лион» мог оторваться и ещё, но сэкономил голы на будущее.

Таблица и контекст

Лига Европы для «Лиона» пока выглядит совсем не трудной: две победы из двух, после 1:0 в Утрехте — теперь 2:0 над «Зальцбургом». И ведь гости не были беззубыми — но всё же упёрлись в почти худший для себя сценарий. Когда соперник допускает минимум ошибок у своей трети и не даёт разбежаться, «Ред Булл» выглядит приземлённо.

«Лион» Фонсеки продолжает сезон, в котором команда не только побеждает, но и минимизирует случайность. В Европе это зачастую важнее фейерверков. Сегодня — как раз тот вечер: нужные голы в нужные минуты и ни грамма драмы у своих ворот.