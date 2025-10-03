«Олимпик» сыграл в ту самую взрослую, «континентальную» версию себя: выжал из хаоса первые полчаса, добил после перерыва — и снова никого не подпустил к своим воротам. 2:0 с голами Мартина Сатриано и Рубена Клюйверта, обе передачи — у Адама Карабеца, а всё остальное — у безошибочной линии обороны и Доминика Грейфа.
Результат матча
«Лион» начал бодро и уже на 7-й минуте мог повести: за игру рукой назначили пенальти, но Павел Шульц пробил слишком читаемо — Александр Шлагер потянул удар. Впрочем, хозяева не сломались — ускорились. И ровно через три минуты догнали положенную математикой справедливость: ошибочный розыгрыш Шлагера — Карабец ловит мяч на правой бровке, делает идеальный навес, а Сатриано в изящном нырке переправляет мяч в створ — 1:0. Для уругвайца это первый официальный гол с апреля 2024-го и первый в футболке «Лиона».
Дальше Карабец продолжил дирижировать: его подачи находили Тальяфико и Толиссо — оба удара были опасными. А «Зальцбург» очнулся к перерыву: Йорбе Вертессен не смог воспользоваться промахом Клинтона Маты, а Мауриц Кьергор зарядил плотным ударом выше ворот перед самым свистком. И в обоих эпизодах «Лион» выстоял — по делу и без суеты.
Снова подача, снова гол
После перерыва сценарий остался прежним: «Лион» — компактный, терпеливый, бьёт в те зоны, где соперник теряется. 57-я минута — угловой гостей выбит неудачно, мяч снова у Карабеца, второй филигранный кросс за вечер — и Рубен Клюйверт взмывает выше всех, забивая свой первый за клуб. 2:0, и матч окончательно уходит под контроль хозяев.
Зальцбург отвечал фрагментами и издали. Керим Алайбегович дважды заставлял работать кипера, позже пробовали Алекса Терзич и Эдмунд Байду. Но у «Лиона» сейчас надёжная подушка безопасности в рамке: Доминик Грейф — четвёртая игра в сезоне и четвёртая на ноль. Спокойное чтение траекторий, жёсткие ступени на ближней, прыжки вниз — всё по учебнику.
Надо отметить, что это не единичная вспышка, а система. У «Лиона» 3 пропущенных в 8 официальных матчах, и те — в одном выезде в Ренн (1:3) 14 сентября. Здесь — седьмой «сухарь» из восьми, и он собран не только вратарём. Линия сзади тщательно отсекает коридоры, полузащита съедает подборы и в нужный момент «убивает» темп, чтобы не дать австрийцам взвинтить ритм.
Впереди — тот же минимализм без лишней поэзии: две ключевые подачи Карабеца, два хладнокровных, отрепетированных удара головой. Между ними «Лион» мог оторваться и ещё, но сэкономил голы на будущее.
Таблица и контекст
Лига Европы для «Лиона» пока выглядит совсем не трудной: две победы из двух, после 1:0 в Утрехте — теперь 2:0 над «Зальцбургом». И ведь гости не были беззубыми — но всё же упёрлись в почти худший для себя сценарий. Когда соперник допускает минимум ошибок у своей трети и не даёт разбежаться, «Ред Булл» выглядит приземлённо.
«Лион» Фонсеки продолжает сезон, в котором команда не только побеждает, но и минимизирует случайность. В Европе это зачастую важнее фейерверков. Сегодня — как раз тот вечер: нужные голы в нужные минуты и ни грамма драмы у своих ворот.