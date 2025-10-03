В петербургском «Зените» сообщили примерные сроки восстановления звездного полузащитника Жерсона.

«Восстановление Жерсона идет по плану, как заявлялось ранее, в общей сложности мы ориентировались на шесть-восемь недель — он уже фрагментарно тренируется с командой», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».

Несколько дней назад прошла информация, что 28-летний бразилец тренируется отдельно от основной группы.

Жерсон стал футболистом «Зенита» в начале июля, перейдя из бразильского «Фламенго» за 25 млн евро. Всего он сыграл за российский клуб 6 матчей во всех турнирах и пока не сделал ни одного результативного действия.