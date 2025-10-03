Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.
В одной из встреч «Астон Вилла» одолела «Фейеноорд» со счетом 2:0.
У «львов» отличились Эмилиано Буэндия на 61-й минуте и Джон Макгинн на 79-й минуте.
После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице общего этапа ЛЕ с 6-ю очками в активе. «Фейеноорд» — на 35-й позиции (0).
«Сельта» одолела ПАОК со счетом 3:1.
У испанской команды голы записали на свой счет Яго Аспас на 45+1-й минуте, Борха Иглесиас на 53-й минуте и Уиллот Сведберг на 70-й минуте.
ПАОК смог забить единственный гол на 37-й минуте, отличился Георгиос Якумакис.
После этого матча «Сельта» занимает 13-е место в таблице с 3 очками в активе, а ПАОК — на 28-й позиции (1).
«Штурм» обыграл «Рейнджерс» со счетом 2:1.
У хозяев голы записали на свой счет Томи Хорват на 7-й минуте и Отар Китеишвили на 35-й минуте.
В составе «Рейнджерс» отличился Джеди Гассама на 49-й минуте.
«Штурм» занимает 22-е место в таблице с 3 очками, а «Рейнджерс» — на 32-й позиции (0).