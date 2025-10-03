Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Фейеноорд» — «Астон Вилла»
«Фейеноорд» — «Астон Вилла» globallookpress.com

В одной из встреч «Астон Вилла» одолела «Фейеноорд» со счетом 2:0.

У «львов» отличились Эмилиано Буэндия на 61-й минуте и Джон Макгинн на 79-й минуте.

Результат матча

ФейеноордРоттердамФейеноорд0:2Астон ВиллаАстон ВиллаБирмингем
0:1 Эмилиано Буэндия 61' 0:2 Джон МакГинн 79'
Фейеноорд:  Тимон Велленройтер,  Дживайро Рид (Барт Ниувкоп 71'),  Цуёси Ватанабэ,  Гейс Смал,  Лучано Валенте (Джордан Бос 86'),  Сем Стейн (Кайл Ларин 75'),  Хван Ин Бём (Уссама Таргаллин 46'),  Анис Хадж-Мусса,  Аясэ Уэда,  Лео Сауэр (Аймен Слити 71'),  Anel Ahmedhodzic
Астон Вилла:  Марко Бизот,  Бубакар Камара,  Ян Матсен (Лука Динь 77'),  Пау Торрес,  Эзри Конса,  Эмилиано Буэндия (Ламаре Богард 71'),  Джон МакГинн (Виктор Линделёф 86'),  Мэтти Кэш (Харви Эллиотт 86'),  Олли Уоткинс (Дониелл Мален 71'),  Эванн Гессан,  Морган Роджерс
Жёлтые карточки:  Anel Ahmedhodzic 13',  Сем Стейн 49',  Кайл Ларин 85'  —  Морган Роджерс 85',  Виктор Линделёф 90+3'

После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице общего этапа ЛЕ с 6-ю очками в активе.  «Фейеноорд» — на 35-й позиции (0).

«Сельта» одолела ПАОК со счетом 3:1.

У испанской команды голы записали на свой счет Яго Аспас на 45+1-й минуте, Борха Иглесиас на 53-й минуте и Уиллот Сведберг на 70-й минуте.

ПАОК смог забить единственный гол на 37-й минуте, отличился Георгиос Якумакис.

После этого матча «Сельта» занимает 13-е место в таблице с 3 очками в активе, а ПАОК — на 28-й позиции (1).

«Штурм» обыграл «Рейнджерс» со счетом 2:1.

У хозяев голы записали на свой счет Томи Хорват на 7-й минуте и Отар Китеишвили на 35-й минуте.

В составе «Рейнджерс» отличился Джеди Гассама на 49-й минуте.

«Штурм» занимает 22-е место в таблице с 3 очками, а «Рейнджерс» — на 32-й позиции (0).