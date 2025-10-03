Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

В одной из встреч «Астон Вилла» одолела «Фейеноорд» со счетом 2:0.

У «львов» отличились Эмилиано Буэндия на 61-й минуте и Джон Макгинн на 79-й минуте.

Результат матча Фейеноорд Роттердам 0:2 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Эмилиано Буэндия 61' 0:2 Джон МакГинн 79' Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Дживайро Рид ( Барт Ниувкоп 71' ), Цуёси Ватанабэ, Гейс Смал, Лучано Валенте ( Джордан Бос 86' ), Сем Стейн ( Кайл Ларин 75' ), Хван Ин Бём ( Уссама Таргаллин 46' ), Анис Хадж-Мусса, Аясэ Уэда, Лео Сауэр ( Аймен Слити 71' ), Anel Ahmedhodzic Астон Вилла: Марко Бизот, Бубакар Камара, Ян Матсен ( Лука Динь 77' ), Пау Торрес, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия ( Ламаре Богард 71' ), Джон МакГинн ( Виктор Линделёф 86' ), Мэтти Кэш ( Харви Эллиотт 86' ), Олли Уоткинс ( Дониелл Мален 71' ), Эванн Гессан, Морган Роджерс Жёлтые карточки: Anel Ahmedhodzic 13', Сем Стейн 49', Кайл Ларин 85' — Морган Роджерс 85', Виктор Линделёф 90+3'

Статистика матча 8 Удары в створ 3 4 Удары мимо 1 41 Владение мячом 59 8 Угловые удары 1 2 Офсайды 2 17 Фолы 10

После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице общего этапа ЛЕ с 6-ю очками в активе. «Фейеноорд» — на 35-й позиции (0).

«Сельта» одолела ПАОК со счетом 3:1.

У испанской команды голы записали на свой счет Яго Аспас на 45+1-й минуте, Борха Иглесиас на 53-й минуте и Уиллот Сведберг на 70-й минуте.

ПАОК смог забить единственный гол на 37-й минуте, отличился Георгиос Якумакис.

После этого матча «Сельта» занимает 13-е место в таблице с 3 очками в активе, а ПАОК — на 28-й позиции (1).

«Штурм» обыграл «Рейнджерс» со счетом 2:1.

У хозяев голы записали на свой счет Томи Хорват на 7-й минуте и Отар Китеишвили на 35-й минуте.

В составе «Рейнджерс» отличился Джеди Гассама на 49-й минуте.

«Штурм» занимает 22-е место в таблице с 3 очками, а «Рейнджерс» — на 32-й позиции (0).