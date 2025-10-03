Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о критике в свой адрес.

Рубен Аморим
Рубен Аморим globallookpress.com

«Критика — это нормально.  От результатов никуда не деться, а еще есть груз прошлого сезона, но это не имеет значения.  В этом сезоне мы провели шесть матчей и проиграли три.  Мы проиграли "Арсеналу" из-за системы?  Это ваша работа — выражать свое мнение.

Нельзя сказать, что что-то не работает, если это работает на одной неделе.  Если что-то не работает, значит оно не работает каждый день.  Мы проигрываем не из-за системы.  Если у других людей другое мнение.  Это нормально.

Мы уже говорили о нашей стабильности.  В шести матчах этого сезона мы не всегда были одинаковой командой в мелочах.  Как мы играем, сколько усилий вкладываем в каждую и ру.  Думаю, это не всегда было на одном уровне.  Нужно найти баланс, это изменит все», — приводит слова Аморима Utdreport.

Напомним, что сейчас «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ.