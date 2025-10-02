Вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался о победе над «Локомотивом» в серии пенальти (0:0, пен. 4:2) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Владислав Тороп
Владислав Тороп globallookpress.com

«Было достаточно много ударов.  Может, не так много в створ, но всё равно был накал.  Странно, что счёт был 0:0.  Случилось, как случилось.  В конце матча "Локомотив" сильно поджал, хорошо прессинговали.  Хорошо, что не дожали, а по пенальти нам повезло.  Серии пенальти стали привычной историей, как-то много уже», — сказал Тороп «Чемпионату».

ЦСКА вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.  Армейцы являются действующим обладателем трофея.