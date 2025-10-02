Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итог кубкового матча с «Акроном»(3:0).

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Фрагментарно мне понравилась игра. Были моменты, когда футболисты играли так, как мы запланировали. Но если брать в целом игру, я считаю, что мы могли играть лучше.

Качеством игры не удовлетворен, счет мне понравился. Крупный счет с такой неуступчивой командой, особенно после проигрыша в концовке матча с ЦСКА… Самое главное, что мы сделали правильные выводы из прошлого матча. Команда слышит, делает, и это не может не радовать тренерский штаб», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Благодаря сегодняшней победе, «Балтика» и «Акрон» сравнялись по набранным очкам — по 5 баллов у каждой из команд, но калининградцы находятся строчкой выше (3-е место) по дополнительным показателям.