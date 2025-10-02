Завершились три матча 1-го тура общего этапа Лиги конференций
«Лех» на своем поле разгромил венский «Рапид» — 4:1.
В составе победителей отличились Луис Пальма (13'), Микаэль Исхак (21'), Таофик Исмахил (45+2') и Лео Бенгтссон (77').
В составе гостей голом престижа отметился Андрия Радулович на 64-й минуте.
«Лозанна» в своей встрече также забила три безответных мяча «Брейдаблику» — 3:0.
У швейцарского клуба отличились Бейатт Лекуэйри (7'), Тео Бейр (11') и Госу Диаките (33').
«Ноа» минимально переиграл «Риеку» в Ереване — 1:0.
Единственный гол забил Нардин Мулахусейнович на 6-й минуте, «Риека» с 30-й минуты играла в меньшинстве после удаления Нико Янковича.