Единственный гол забил Нардин Мулахусейнович на 6-й минуте, «Риека» с 30-й минуты играла в меньшинстве после удаления Нико Янковича .

У швейцарского клуба отличились Бейатт Лекуэйри (7'), Тео Бейр (11') и Госу Диаките (33').

«Лозанна» в своей встрече также забила три безответных мяча «Брейдаблику» — 3:0.

В составе гостей голом престижа отметился Андрия Радулович на 64-й минуте.

В составе победителей отличились Луис Пальма (13'), Микаэль Исхак (21'), Таофик Исмахил (45+2') и Лео Бенгтссон (77').

1.90

Прогнозы•Завтра 22:00 «Борнмут» — «Фулхэм». Прогноз и ставка Вернется ли «Борнмут» в зону еврокубков?

Футбол•Сегодня 22:42 «Порту» — «Црвена Звезда»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Сегодня 22:42 «Фейеноорд» — «Астон Вилла»: онлайн, прямая трансляция Лиги Европы

Футбол•Сегодня 22:42 «Базель» — «Штутгарт»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Сегодня 22:43 «Абердин» — «Шахтёр»: онлайн, прямая трансляция матча ЛК

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 17:50 Большие деньги в Стамбуле: как турецкие гранды нашли сотни миллионов на трансферы

Футбол•Сегодня 13:11 «Души в клубе больше нет»: как упрямство Рэтклиффа мешает «МЮ» уволить Аморима

Футбол•Сегодня 12:24 Будущее «Сан-Сиро»: почему один из самых культовых стадионов Европы будет снесен и построен заново

Футбол•Вчера 12:41 «Я коллекционирую отношения, а не трофеи». Почему мы скучаем по футболу Клоппа, а он — нет

Футбол•Вчера 10:53 Миссия наперекор сердцу: Луис Энрике снова выходит против «Барселоны»

Выбор читателей

Футбол•28/09/2025 05:20 Разгром на «Метрополитано»: «Атлетико» растоптал «Реал» в дерби

Футбол•28/09/2025 14:11 Цена ошибки. Гризманн, Мората и еще пять футболистов, которые пожалели о своем трансфере

Футбол•27/09/2025 12:49 «Реал» против «Атлетико»: почему мадридское дерби стало таким токсичным

Футбол•27/09/2025 17:04 Адьос, Мадрид?! Где может оказаться Винисиус Жуниор после «Реала»?

Футбол•26/09/2025 21:36 Амбициозный камбэк. Возобновит ли карьеру Дмитрий Сычев?

Самое интересное

Футбол•24/09/2025 10:20 Политика и паранойя: почему «Реал» бойкотирует «Золотой мяч»

Футбол•23/09/2025 10:59 «Уличный» футбол против алгоритмов: как Дембеле и Ямаль открыли новую эпоху

Футбол•20/09/2025 13:12 Трансферное искусство: как «Челси» внезапно стал ориентиром для «Манчестер Юнайтед»

Футбол•20/09/2025 11:24 Учитель против ученика: почему Артету больше нельзя называть подражателем Гвардиолы