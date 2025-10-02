Хавбек «Спартака» Жедсон отметил, что красно-белые не лучшим образом сыграли с «Пари НН» в матче Кубка России. 1 октября москвичи одолели соперника со счетом 2:1, а один из голов забил Жедсон.

«В первую очередь нам важно было выиграть. Это важный матч, да, возможно, мы показали не самую лучшую игру. Но самое главное, что победили.

Я не слежу за личной статистикой, но самое главное, что побеждает команда. Для меня самое главное — результаты команды», — сказал Жедсон «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 10 очков и занимает второе место в группе С. Красно-белые вышли в плей‑офф Пути РПЛ Кубка России.