Хавбек «Спартака» Жедсон отметил, что красно-белые не лучшим образом сыграли с «Пари НН» в матче Кубка России. 1 октября москвичи одолели соперника со счетом 2:1, а один из голов забил Жедсон.

Жедсон
Жедсон globallookpress.com

«В первую очередь нам важно было выиграть.  Это важный матч, да, возможно, мы показали не самую лучшую игру.  Но самое главное, что победили.

Я не слежу за личной статистикой, но самое главное, что побеждает команда.  Для меня самое главное — результаты команды», — сказал Жедсон «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 10 очков и занимает второе место в группе С.  Красно-белые вышли в плей‑офф Пути РПЛ Кубка России.