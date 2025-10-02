Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.
«Фенербахче» одержал победу над «Ниццей» со счетом 2:1.
У турецкой команды дубль оформил Керем Актюркоглу, отличившись на 3-й и 25-й минутах встречи.
В составе «Ниццы» гол забил Кевин Оморуйи на 35-й минуте с пенальти.
Результат матча
«Фенербахче» занимает 18-е место в таблице с 3 очками в активе, а «Ницца» — на 33-й позиции (0).
«Брага» обыграла «Селтик» со счетом 2:0.
В составе хозяев отличились Рикарду Орта на 20-й минуте и Габри Мартинес на 85-й минуте.
После этого матча «Брага» занимает 1-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Селтик» — на 28-й позиции (1).
«Янг Бойз» одолел «Стяуа» со счетом 2:0.
У швейцарской команды дублем отметился Жоэль Монтейру, который забил свои голы на 11-й и 36-й минутах.
«Янг Бойз» занимает 17-е место в таблице общего этапа с 3 очками в активе, а «Стяуа» — на 20-й строчке (3).