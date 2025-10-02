Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Ницца»
«Ницца» globallookpress.com

«Фенербахче» одержал победу над «Ниццей» со счетом 2:1.

У турецкой команды дубль оформил Керем Актюркоглу, отличившись на 3-й и 25-й минутах встречи.

В составе «Ниццы» гол забил Кевин Оморуйи на 35-й минуте с пенальти.

Результат матча

ФенербахчеСтамбулФенербахче2:1НиццаНиццаНицца
1:0 Керем Актюркоглу 3' 2:0 Керем Актюркоглу 25'
Фенербахче:  Эдерсон,  Нелсон Семеду,  Милан Шкриньяр,  Джейден Остерволде,  Арчи Браун,  Талиска,  Исмаиль Юксек (Ирфан Кавечи 73'),  Марко Асенсио (Эдсон Альварес 64'),  Керем Актюркоглу (Фред 81'),  Нене Доржеле,  Юссеф Эн-Несири
Ницца:  Йеванн Диуф,  Мельвен Бар,  Kojo Peprah Oppong (Мохамед-Али Чо 80'),  Абдулай Джума Бах,  Жонатан Клосс,  Жереми Бога (Антуан Менди 80'),  Морган Сансон (Софьян Диоп 69'),  Шарль Ванхаутте,  Том Луше,  Кевин Карлос Оморуйи Бенджамин,  Тиагу Говея (Али Абди 69')
Жёлтые карточки:  Исмаиль Юксек 69' (Фенербахче),  Керем Актюркоглу 77' (Фенербахче),  Фред 82' (Фенербахче)

«Фенербахче» занимает 18-е место в таблице с 3 очками в активе, а «Ницца» — на 33-й позиции (0).

«Брага» обыграла «Селтик» со счетом 2:0.

В составе хозяев отличились Рикарду Орта на 20-й минуте и Габри Мартинес на 85-й минуте.

После этого матча «Брага» занимает 1-е место в таблице с 6-ю очками в активе.  «Селтик» — на 28-й позиции (1).

«Янг Бойз» одолел «Стяуа» со счетом 2:0.

У швейцарской команды дублем отметился Жоэль Монтейру, который забил свои голы на 11-й и 36-й минутах.

«Янг Бойз» занимает 17-е место в таблице общего этапа с 3 очками в активе, а «Стяуа» — на 20-й строчке (3).