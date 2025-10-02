Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Фенербахче» одержал победу над «Ниццей» со счетом 2:1.

У турецкой команды дубль оформил Керем Актюркоглу, отличившись на 3-й и 25-й минутах встречи.

В составе «Ниццы» гол забил Кевин Оморуйи на 35-й минуте с пенальти.

Результат матча Фенербахче Стамбул 2:1 Ницца Ницца 1:0 Керем Актюркоглу 3' 2:0 Керем Актюркоглу 25' Фенербахче: Эдерсон, Нелсон Семеду, Милан Шкриньяр, Джейден Остерволде, Арчи Браун, Талиска, Исмаиль Юксек ( Ирфан Кавечи 73' ), Марко Асенсио ( Эдсон Альварес 64' ), Керем Актюркоглу ( Фред 81' ), Нене Доржеле, Юссеф Эн-Несири Ницца: Йеванн Диуф, Мельвен Бар, Kojo Peprah Oppong ( Мохамед-Али Чо 80' ), Абдулай Джума Бах, Жонатан Клосс, Жереми Бога ( Антуан Менди 80' ), Морган Сансон ( Софьян Диоп 69' ), Шарль Ванхаутте, Том Луше, Кевин Карлос Оморуйи Бенджамин, Тиагу Говея ( Али Абди 69' ) Жёлтые карточки: Исмаиль Юксек 69' (Фенербахче), Керем Актюркоглу 77' (Фенербахче), Фред 82' (Фенербахче)

Статистика матча 5 Удары в створ 3 7 Удары мимо 4 60 Владение мячом 40 3 Угловые удары 4 3 Офсайды 0 12 Фолы 17

«Фенербахче» занимает 18-е место в таблице с 3 очками в активе, а «Ницца» — на 33-й позиции (0).

«Брага» обыграла «Селтик» со счетом 2:0.

В составе хозяев отличились Рикарду Орта на 20-й минуте и Габри Мартинес на 85-й минуте.

После этого матча «Брага» занимает 1-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Селтик» — на 28-й позиции (1).

«Янг Бойз» одолел «Стяуа» со счетом 2:0.

У швейцарской команды дублем отметился Жоэль Монтейру, который забил свои голы на 11-й и 36-й минутах.

«Янг Бойз» занимает 17-е место в таблице общего этапа с 3 очками в активе, а «Стяуа» — на 20-й строчке (3).