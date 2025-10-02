В четверг, 2 октября, «Фенербахче» примет «Ниццу» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

Стадион «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» x.com

19:35 Матч пройдет на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, вмещающем 47 834 зрителей.

19:22 Главным судьей матча будет Срджан Йованович из Сербии.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Фенербахче» x.com

«Фенербахче»: Эдерсон, Семеду, Шкриньяр, Остерволде, Браун, Талиска, Асенсио, Юксек, Нене, Эн-Несири, Актюркоглу.

Стартовый состав «Ниццы» x.com

«Ницца»: Диуф, Ба, Оппонг, Клосс, Бар, Луше, Ванхаутте, Сансон, Бога, Говея, Оморуйи.

«Фенербахче»

Стамбульский коллектив имеет в своем активе 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги на данный момент. За семь туров «желтые канарейки» смогли забить 12 мячей, а пропустили всего пять. В Лиге Европы же стамбульцы на старте турнира проиграли и сейчас идут внизу турнирной таблицы. В прошлых турах «желто-темно-синие» победили «Антальяспор» (2:0) и сыграли вничью с «Касымпашей» (1:1) и «Аланьяспором» (2:2). В Лиге Европы же команда из Стамбула проиграла загребскому «Динамо» (1:3).

Подопечные Доменико Тедеско не совсем удачно выступают в текущем сезоне. «Фенербахче» уже на старте отпустил «Галатасарай» и, скорее всего, сможет побороться только за второе место в Суперлиге. Что касается Лиги Европы, то «Фенербахче» вполне может рассчитывать на выход в плей-офф, однако побороться за трофей будет, конечно, практически нереально. Травмированными являются Джон Дюран, Бартуг Элмаз, Абду Фалл, Левент Меркан, Эмре Мор и Родриго Бекао.

«Ницца»

Команда из одноименного города провалила старт сезона, набрала семь очков и идет 12-й в турнирной таблице Лиги 1. В шесть матчах «гимнасты» смогли забить всего семь мячей, а пропустили целых десять. В Лиге Европы коллектив из Ниццы в первом туре проиграл и тоже находится в хвосте турнирной таблицы общего этапа. В прошлых турах «орлята» сыграли вничью с «Парижом» (1:1) и проиграл «Бресту» (1:4). Только до этого нисуазы смогли выиграть в родных стенах у «Нанта» (1:0). Что касается Лиги Европы, то тут «Ницца» проиграла «Роме» с результатом 1:2.

Подопечные Франка Эза в прошлом сезоне французской Лиги 1 стали четвертыми, а в этой кампании «Ницце» будет крайне сложно повторить этот результат. Старт можно считать провальным. В Лиге Европы шансов у «Ниццы» тоже, откровенно говоря, немного. Состав у команды не тот, но за выход в плей-офф французский коллектив побороться должен. В лазарете находятся Абдель Монем, Габин Бернардеау, Юссуф Ндашимие и Танги Ндомбеле.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 5 матчей. В 3 играх победила «Ницца», в 2 «Фенербахче».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35