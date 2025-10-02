«Ницца» зацепится за очки в Стамбуле?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.10

2 октября в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Фенербахче» и «Ницца». Начало игры — в 19:45 мск.

«Фенербахче»

Турнирное положение: стамбульский коллектив имеет в своем активе 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги на данный момент.

За семь туров «желтые канарейки» смогли забить 12 мячей, а пропустили всего пять.

В Лиге Европы же стамбульцы на старте турнира проиграли и сейчас идут внизу турнирной таблицы.

Последние матчи: в прошлых турах «желто-темно-синие» победили «Антальяспор» (2:0) и сыграли вничью с «Касымпашей» (1:1) и «Аланьяспором» (2:2).

В Лиге Европы же команда из Стамбула проиграла загребскому «Динамо» (1:3).

Не сыграют: травмированными являются Джон Дюран, Бартуг Элмаз, Абду Фалл, Левент Меркан, Эмре Мор и Родриго Бекао.

Состояние команды: подопечные Доменико Тедеско не совсем удачно выступают в текущем сезоне. «Фенербахче» уже на старте отпустил «Галатасарай» и, скорее всего, сможет побороться только за второе место в Суперлиге.

Что касается Лиги Европы, то «Фенербахче» вполне может рассчитывать на выход в плей-офф, однако побороться за трофей будет, конечно, практически нереально.

«Ницца»

Турнирное положение: команда из одноименного города провалила старт сезона, набрала семь очков и идет 12-й в турнирной таблице Лиги 1.

В шесть матчах «гимнасты» смогли забить всего семь мячей, а пропустили целых десять.

В Лиге Европы коллектив из Ниццы в первом туре проиграл и тоже находится в хвосте турнирной таблицы общего этапа.

Последние матчи: в прошлых турах «орлята» сыграли вничью с «Парижом» (1:1) и проиграл «Бресту» (1:4).

Только до этого нисуазы смогли выиграть в родных стенах у «Нанта» (1:0).

Что касается Лиги Европы, то тут «Ницца» проиграла «Роме» с результатом 1:2.

Не сыграют: в лазарете находятся Абдель Монем, Габин Бернардеау, Юссуф Ндашимие и Танги Ндомбеле.

Состояние команды: подопечные Франка Эза в прошлом сезоне французской Лиги 1 стали четвертыми, а в этой кампании «Ницце» будет крайне сложно повторить этот результат. Старт можно считать провальным.

В Лиге Европы шансов у «Ниццы» тоже, откровенно говоря, немного. Состав у команды не тот, но за выход в плей-офф французский коллектив побороться должен.

Статистика для ставок

«Ницца» выиграла только 1 из последних 5 матчей

«Фенербахче» выиграл только 1 из последних 4 матчей

Обе команды забивают на протяжении последних 6 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.90, а победа «Ниццы» — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.83 и 1.97.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому «Ницца» вполне может не проиграть в этой игре.

Ставка: победа «Ниццы» или ничья за 2.10.

Прогноз: обе команды любят забивать, поэтому вполне поединок может получиться результативным.

Ставка: тотал больше 3 за 2.35.