2 октября в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Фенербахче» и «Ницца». Начало игры — в 19:45 мск.
«Фенербахче»
Турнирное положение: стамбульский коллектив имеет в своем активе 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги на данный момент.
За семь туров «желтые канарейки» смогли забить 12 мячей, а пропустили всего пять.
В Лиге Европы же стамбульцы на старте турнира проиграли и сейчас идут внизу турнирной таблицы.
Последние матчи: в прошлых турах «желто-темно-синие» победили «Антальяспор» (2:0) и сыграли вничью с «Касымпашей» (1:1) и «Аланьяспором» (2:2).
В Лиге Европы же команда из Стамбула проиграла загребскому «Динамо» (1:3).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированными являются Джон Дюран, Бартуг Элмаз, Абду Фалл, Левент Меркан, Эмре Мор и Родриго Бекао.
Состояние команды: подопечные Доменико Тедеско не совсем удачно выступают в текущем сезоне. «Фенербахче» уже на старте отпустил «Галатасарай» и, скорее всего, сможет побороться только за второе место в Суперлиге.
Что касается Лиги Европы, то «Фенербахче» вполне может рассчитывать на выход в плей-офф, однако побороться за трофей будет, конечно, практически нереально.
«Ницца»
Турнирное положение: команда из одноименного города провалила старт сезона, набрала семь очков и идет 12-й в турнирной таблице Лиги 1.
В шесть матчах «гимнасты» смогли забить всего семь мячей, а пропустили целых десять.
В Лиге Европы коллектив из Ниццы в первом туре проиграл и тоже находится в хвосте турнирной таблицы общего этапа.
Последние матчи: в прошлых турах «орлята» сыграли вничью с «Парижом» (1:1) и проиграл «Бресту» (1:4).
Только до этого нисуазы смогли выиграть в родных стенах у «Нанта» (1:0).
Что касается Лиги Европы, то тут «Ницца» проиграла «Роме» с результатом 1:2.
Не сыграют: в лазарете находятся Абдель Монем, Габин Бернардеау, Юссуф Ндашимие и Танги Ндомбеле.
Состояние команды: подопечные Франка Эза в прошлом сезоне французской Лиги 1 стали четвертыми, а в этой кампании «Ницце» будет крайне сложно повторить этот результат. Старт можно считать провальным.
В Лиге Европы шансов у «Ниццы» тоже, откровенно говоря, немного. Состав у команды не тот, но за выход в плей-офф французский коллектив побороться должен.
Статистика для ставок
- «Ницца» выиграла только 1 из последних 5 матчей
- «Фенербахче» выиграл только 1 из последних 4 матчей
- Обе команды забивают на протяжении последних 6 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.90, а победа «Ниццы» — в 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.83 и 1.97.
Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому «Ницца» вполне может не проиграть в этой игре.
Ставка: победа «Ниццы» или ничья за 2.10.
Прогноз: обе команды любят забивать, поэтому вполне поединок может получиться результативным.
Ставка: тотал больше 3 за 2.35.