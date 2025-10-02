Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.
В одной из встреч «Болонья» и «Фрайбург» сыграли вничью со счетом 1:1.
У хозяев единственный гол забил Риккардо Орсолини на 29-й минуте. В составе «Фрайбурга» отличился Чуквубуйке Адаму на 57-й минуте с пенальти.
Результат матча
После этого матча «Болонья» занимает 26-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 1-м очком в активе. «Фрайбург» — на 5-й строчке (4).
«Бранн» обыграл «Утрехт» со счетом 1:0.
Единственный гол у норвежской команды забил Сайвар Атли Магнуссон на 41-й минуте.
«Бранн» располагается на 16-й позиции с 3 баллами, а «Утрехт» — на 35-й строчке (0).
«Виктория Пльзень» разгромила «Мальме» со счетом 3:0.
В составе хозяев отличились Матей Выдра на 34-й минуте, Рафиу Дуросинми на 44-й минуте и Карел Спачил на 53-й минуте.
«Виктория Пльзень» располагается на 3-й позиции (4 балла), а «Мальме» — на 36-м месте (0).