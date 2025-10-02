Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Болонья» — «Фрайбург»
«Болонья» — «Фрайбург» globallookpress.com

В одной из встреч «Болонья» и «Фрайбург» сыграли вничью со счетом 1:1.

У хозяев единственный гол забил Риккардо Орсолини на 29-й минуте.  В составе «Фрайбурга» отличился Чуквубуйке Адаму на 57-й минуте с пенальти.

Результат матча

БолоньяБолоньяБолонья1:1ФрайбургФрайбургФрайбург
Болонья:  Лукаш Скорупски,  Эмиль Хольм,  Мартин Витик,  Джон Лукуми,  Хараламбос Ликояннис (Хуан Миранда 66'),  Льюис Фергюсон (Джованни Фаббиан 90'),  Ремо Фройлер,  Николо Камбьяги (Джонатан Роу 77'),  Риккардо Орсолини (Федерико Бернардески 66'),  Йенс Одгор,  Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга 66')
Фрайбург:  Ноа Атуболу,  Ян-Никлас Бесте (Эрен Динкчи 75'),  Жорди Макенго (Лукас Хёлер 80'),  Филипп Линхарт,  Маттиас Гинтер,  Филипп Треу,  Винченцо Грифо (Дерри Шерхант 46'),  Иоганн Манзамби (Кристиан Гюнтер 80'),  Патрик Остерхаге,  Максимилиан Эггештайн,  Жуниор Адаму (Игор Матанович 88')
Жёлтые карточки:  Лукаш Скорупски 54',  Эмиль Хольм 67'  —  Жорди Макенго 47',  Филипп Линхарт 65'

После этого матча «Болонья» занимает 26-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 1-м очком в активе.  «Фрайбург» — на 5-й строчке (4).

«Бранн» обыграл «Утрехт» со счетом 1:0.

Единственный гол у норвежской команды забил Сайвар Атли Магнуссон на 41-й минуте.

«Бранн» располагается на 16-й позиции с 3 баллами, а «Утрехт» — на 35-й строчке (0).

«Виктория Пльзень» разгромила «Мальме» со счетом 3:0.

В составе хозяев отличились Матей Выдра на 34-й минуте, Рафиу Дуросинми на 44-й минуте и Карел Спачил на 53-й минуте.

«Виктория Пльзень» располагается на 3-й позиции (4 балла), а «Мальме» — на 36-м месте (0).