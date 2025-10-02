Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

В одной из встреч «Болонья» и «Фрайбург» сыграли вничью со счетом 1:1.

У хозяев единственный гол забил Риккардо Орсолини на 29-й минуте. В составе «Фрайбурга» отличился Чуквубуйке Адаму на 57-й минуте с пенальти.

Результат матча Болонья Болонья 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:0 Риккардо Орсолини 29' 1:1 Жуниор Адаму 57' пен. Болонья: Лукаш Скорупски, Эмиль Хольм, Мартин Витик, Джон Лукуми, Хараламбос Ликояннис ( Хуан Миранда 66' ), Льюис Фергюсон ( Джованни Фаббиан 90' ), Ремо Фройлер, Николо Камбьяги ( Джонатан Роу 77' ), Риккардо Орсолини ( Федерико Бернардески 66' ), Йенс Одгор, Сантьяго Кастро ( Тёйс Даллинга 66' ) Фрайбург: Ноа Атуболу, Ян-Никлас Бесте ( Эрен Динкчи 75' ), Жорди Макенго ( Лукас Хёлер 80' ), Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Филипп Треу, Винченцо Грифо ( Дерри Шерхант 46' ), Иоганн Манзамби ( Кристиан Гюнтер 80' ), Патрик Остерхаге, Максимилиан Эггештайн, Жуниор Адаму ( Игор Матанович 88' ) Жёлтые карточки: Лукаш Скорупски 54', Эмиль Хольм 67' — Жорди Макенго 47', Филипп Линхарт 65'

Статистика матча 3 Удары в створ 6 3 Удары мимо 4 55 Владение мячом 45 2 Угловые удары 8 2 Офсайды 3 16 Фолы 18

После этого матча «Болонья» занимает 26-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 1-м очком в активе. «Фрайбург» — на 5-й строчке (4).

«Бранн» обыграл «Утрехт» со счетом 1:0.

Единственный гол у норвежской команды забил Сайвар Атли Магнуссон на 41-й минуте.

«Бранн» располагается на 16-й позиции с 3 баллами, а «Утрехт» — на 35-й строчке (0).

«Виктория Пльзень» разгромила «Мальме» со счетом 3:0.

В составе хозяев отличились Матей Выдра на 34-й минуте, Рафиу Дуросинми на 44-й минуте и Карел Спачил на 53-й минуте.

«Виктория Пльзень» располагается на 3-й позиции (4 балла), а «Мальме» — на 36-м месте (0).