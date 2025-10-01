Английский «Ливерпуль» предложил центральному защитнику Ибраиму Конате новое соглашение, сообщает L'Equipe.

Ибраим Конате globallookpress.com

Как сообщает источник, первый раз руководство мерсисайдцев предложило контракт еще год назад, то тогда француз не принял его. Теперь же Конате приготовили соглашение на гораздо более выгодных для него условиях.

Контракт защитника с «Ливерпулем» истекает летом 2026 года. Главным претендентом на Конате является мадридский «Реал», готовый заполучить игрока на правах свободного агента и внимательно следящий за развитием ситуации.

В этом сезоне француз сыграл за английский клуб 9 матчей. На Transfermarkt Конате сейчас стоит 60 млн евро. За «Реал» 26-летний игрок выступает с 2021 года.