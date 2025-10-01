Экс-форвард московского «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин уверен, что для бело-голубых гораздо важнее хорошее выступление в Премьер-лиге, а в не в Кубке России.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Думаю, для "Динамо" самое главное — чемпионат. Кубок не так важен. В то же время скоро будет игра с "Локомотивом". В ней как раз будет многое решаться как психологически, так и по очкам в чемпионате. Кубковая игра с "Краснодаром", думаю, была не так важна для "Динамо".

Сейчас главная задача — нащупать свою игру хотя бы плюс-минус, начать выигрывать и подниматься по турнирной таблице. Потому что все смотрят, на каком месте "Динамо". Следующая игра с "Локомотивом" очень важна», — сказал Булыкин «Чемпионату».

Вчера, 30 сентября, «Динамо» уступило в Кубке России «Краснодару» в серии пенальти. С 8 очками там команда занимает второе место после 5 туров. В РПЛ бело-голубые располагаются на 7-й строчке с 15 очками.