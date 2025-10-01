«Балтика» разгромила «Акрон» в матче 5-го тура группового этапа Кубка России — 2:0.

Андрей Талалаев globallookpress.com

Счет в матче открыл Чинонсо Оффор на 33-й минуте. Натан Гассама удвоил преимущество калининградцев на 54-й минуте встречи. В компенсированное время Тентон Йенне установил окончательный счет в матче.

«Акрон» играл в меньшинстве с 69-й минуты после удаления Дениса Попенкова.

Статистика матча 52% Владение мячом 48%

Благодаря сегодняшней победе, «Балтика» и «Акрон» сравнялись по набранным очкам — по 5 баллов у каждой из команд, но калининградцы находятся строчкой выше (3-е место) по дополнительным показателям.