Российский тренер Сергей Ташуев высказался о возможном возвращении на пост наставника «Факела».

Сергей Ташуев
Сергей Ташуев globallookpress.com

«Общения с руководством "Факела" у меня все еще не было.  Я, как и любой специалист без команды, жду предложений.  Ребята, звоните!

Мне уже звонили люди: "Поздравляем вас с назначением!  Жаль, что нас не дождались".  Спрашиваю: "Кого вас? " Отвечают: "Такой-то клуб будет тренера искать к концу года".  А я же еще не в "Факеле".  Немного медвежья услуга получилась», — приводит слова Ташуева Sport24.

Напомним, что пост главного тренера «Факела» стал вакантным после увольнения Игоря Шалимова из-за неудовлетворительных результатов команды.