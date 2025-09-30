Российский тренер Сергей Ташуев высказался о возможном возвращении на пост наставника «Факела».

Сергей Ташуев globallookpress.com

«Общения с руководством "Факела" у меня все еще не было. Я, как и любой специалист без команды, жду предложений. Ребята, звоните!

Мне уже звонили люди: "Поздравляем вас с назначением! Жаль, что нас не дождались". Спрашиваю: "Кого вас? " Отвечают: "Такой-то клуб будет тренера искать к концу года". А я же еще не в "Факеле". Немного медвежья услуга получилась», — приводит слова Ташуева Sport24.

Напомним, что пост главного тренера «Факела» стал вакантным после увольнения Игоря Шалимова из-за неудовлетворительных результатов команды.