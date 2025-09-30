Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил своего предшественника Хосепа Бартомеу в финансовых махинациях при трансферах бразильского полузащитника Малкома и французского нападающего Антуана Гризманна.

Хосеп Бартомеу
Хосеп Бартомеу globallookpress.com

По информации Cadena Ser, бывший президент каталонцев должен будет дать показания 24 октября.  Лапорта утверждает, что Бартомеу искусственно завышал комиссионные по ряду трансферов, а часть средств переводилась на подставные фирмы.

В частности, приводится пример с выплатой 10 миллионов евро комиссионных за трансфер Малкома, при этом договор о комиссии был подписан значительно позже самого трансфера.

Хосеп Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с января 2014 по октябрь 2020 года, до этого он работал в клубе в качестве вице-президента и члена правления.