Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил своего предшественника Хосепа Бартомеу в финансовых махинациях при трансферах бразильского полузащитника Малкома и французского нападающего Антуана Гризманна.

Хосеп Бартомеу globallookpress.com

По информации Cadena Ser, бывший президент каталонцев должен будет дать показания 24 октября. Лапорта утверждает, что Бартомеу искусственно завышал комиссионные по ряду трансферов, а часть средств переводилась на подставные фирмы.

В частности, приводится пример с выплатой 10 миллионов евро комиссионных за трансфер Малкома, при этом договор о комиссии был подписан значительно позже самого трансфера.

Хосеп Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с января 2014 по октябрь 2020 года, до этого он работал в клубе в качестве вице-президента и члена правления.