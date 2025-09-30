«Челси» одержал победу над «Бенфикой» (1:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
На 18-й минуте полузащитник «Бенфики» Ричард Риос оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Результат матча
ЧелсиЛондон1:0БенфикаЛиссабон
Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто (Рис Джеймс 80'), Бенуа Бадьяшиль (Джош Ачимпонг 80'), Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Факундо Буонанотте (Estevao Willian 54'), Алехандро Гарначо (Джейми Байно-Гиттенс 61'), Педру Нету, Тирик Джордж (Жоао Педро 61')
Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Антониу Силва (Томаш Араужу 73'), Амар Дедич, Георгий Судаков (Леандро Баррейро Мартинс 77'), Доди Лукебакио (Франьо Иванович 77'), Фредрик Аурснес (Энрике Араужу 89'), Энцо Барренечеа, Ричард Риос (Андреас Шельдеруп 77'), Вангелис Павлидис
Жёлтые карточки: Энцо Фернандес 45+1', Факундо Буонанотте 46', Жоао Педро 62', Педру Нету 88' — Энцо Барренечеа 34', Ричард Риос 49', Фредрик Аурснес 64', Николас Отаменди 83'
Красная карточка: Жоао Педро 90+6' (Челси)
После этого матча «Челси» располагается на 17-й позиции с 3 баллами, а «Бенфика» занимает 30-е место без набранных очков.