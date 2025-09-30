«Лидерство в РПЛ будет немного давить на ЦСКА. Но ЦСКА — опытный боец, поэтому футболисты команды не будут обращать на это внимание. Армейцы готовы бороться за чемпионство в РПЛ. Молодёжь только в начале молодёжь, но потом она играет и набирается опыта, становясь хорошими футболистам с горящими глазами, мотивацией и желанием», — цитирует Булыкина «Чемпионат» .

Бывший футболист «Локомотива», «Динамо» и ряда других команд Дмитрий Булыкин высказался об игре ЦСКА в текущем сезоне.

