Бывший футболист «Локомотива», «Динамо» и ряда других команд Дмитрий Булыкин высказался об игре ЦСКА в текущем сезоне.
«Лидерство в РПЛ будет немного давить на ЦСКА. Но ЦСКА — опытный боец, поэтому футболисты команды не будут обращать на это внимание. Армейцы готовы бороться за чемпионство в РПЛ. Молодёжь только в начале молодёжь, но потом она играет и набирается опыта, становясь хорошими футболистам с горящими глазами, мотивацией и желанием», — цитирует Булыкина «Чемпионат».
Напомним, что ЦСКА является лидером текущего сезона российского чемпионата.