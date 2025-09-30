«Буде-Глимт» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.

Никита Хайкин globallookpress.com

Дубль на счету Йенса Хауге, забившего на 53-й и 66-й минутах встречи. До того чемпионы Норвегии не забили пенальти на 35-й минуте.

«Тоттенхэм» сначала отыграл один мяч — гол на счету Микки ван де Вена на 68-й минуте, а на 89-й минуте Ришарлисон спас свою команду от поражения.

Российский вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин провел весь матч.

Результат матча Будё-Глимт Будё 2:2 Тоттенхэм Лондон 1:0 Йенс Хёуге 53' 2:0 Йенс Хёуге 66' 2:1 Микки ван де Вен 68' Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Хайтам Алеесами ( Андерс Клюнге 90' ), Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Сондре Фет, Сондре Эукленн ( Оле Дидрик Бломберг 80' ), Хокон Эвьен ( Йостейн Гундерсен 87' ), Каспер Хёг ( Андреас Хельмерсен 80' ), Йенс Хёуге Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс ( Арчи Грей 82' ), Микки ван де Вен, Кевин Дансо, Бреннан Джонсон ( Ксави Симонс 60' ), Папе Сарр ( Жоау Палинья 69' ), Родриго Бентанкур ( Дестини Удоджи 82' ), Лукас Бергвалль ( Мохаммед Кудус 60' ), Педро Порро, Вильсон Одобер, Ришарлисон Жёлтые карточки: Патрик Берг 68', Сондре Эукленн 72' — Микки ван де Вен 58'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 6 Удары мимо 4 51 Владение мячом 49 4 Угловые удары 5 3 Офсайды 2 10 Фолы 6

«Тоттенхэм» поднялся на 4-е место с 4 очками в общей таблице, «Буде-Глимт» (2) — двадцатый.