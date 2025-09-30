«Буде-Глимт» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.
Дубль на счету Йенса Хауге, забившего на 53-й и 66-й минутах встречи. До того чемпионы Норвегии не забили пенальти на 35-й минуте.
«Тоттенхэм» сначала отыграл один мяч — гол на счету Микки ван де Вена на 68-й минуте, а на 89-й минуте Ришарлисон спас свою команду от поражения.
Российский вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин провел весь матч.
Результат матча
Будё-ГлимтБудё2:2ТоттенхэмЛондон
1:0 Йенс Хёуге 53' 2:0 Йенс Хёуге 66' 2:1 Микки ван де Вен 68'
Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Хайтам Алеесами (Андерс Клюнге 90'), Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Сондре Фет, Сондре Эукленн (Оле Дидрик Бломберг 80'), Хокон Эвьен (Йостейн Гундерсен 87'), Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен 80'), Йенс Хёуге
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс (Арчи Грей 82'), Микки ван де Вен, Кевин Дансо, Бреннан Джонсон (Ксави Симонс 60'), Папе Сарр (Жоау Палинья 69'), Родриго Бентанкур (Дестини Удоджи 82'), Лукас Бергвалль (Мохаммед Кудус 60'), Педро Порро, Вильсон Одобер, Ришарлисон
Жёлтые карточки: Патрик Берг 68', Сондре Эукленн 72' — Микки ван де Вен 58'
«Тоттенхэм» поднялся на 4-е место с 4 очками в общей таблице, «Буде-Глимт» (2) — двадцатый.