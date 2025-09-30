«Атлетико» на своем поле обыграло «Айнтрахт» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Джакомо Распадори (4'), Робин Ле Норман (33'), Антуан Гризманн (45+1', 68') и Хулиан Альварес (82').
Гол престижа у гостей забил Джонатан Буркардт на 57-й минуте.
Результат матча
АтлетикоМадрид3:1Айнтрахт ФФранкфурт
1:0 Джакомо Распадори 4' 2:0 Робен Ле Норман 33' 3:0 Антуан Гризманн 45+1' 3:1 Жонатан Буркардт 57'
Атлетико: Ян Облак, Робен Ле Норман, Клеман Лангле, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Конор Галлахер, Пабло Барриос, Джулиано Симеоне, Джакомо Распадори (Коке 55'), Антуан Гризманн, Хулиан Альварес
Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Натаниэль Браун, Артур Теате, Робин Кох, Ннамди Коллинз (Хуго Ларссон 58'), Ансгар Кнауфф, Джан Узун (Орель Аменда 58'), Рицу Доан, Эйе Скири (Эмиль Хойлунд 58'), Жонатан Буркардт, Фарес Шаиби
Жёлтые карточки: Клеман Лангле 14' — Натаниэль Браун 42'
«Атлетико» поднялся на 8-е место с 3 очками в общей таблице, «Айнтрахт» (3) — тринадцатый.