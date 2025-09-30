прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.10

30 сентября во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» и «Айнтрахт». Начало игры — в 22:00 мск.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» в своем чемпионате выступают не столь удачно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико» набрал всего 12 очков в 7 стартовых турах Ла Лиги. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Матрасники» переиграли «Реал» (5:2).

До того команда нанесла поражение «Райо Вальекано» (3:2). А вот поединок с «Мальоркой» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Атлетико» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Матрасники» нынче набирает обороты. Команда победила в двух своих последних поединках.

Причем «Атлетико» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей. Хулиан Альварес отличился 5 голами в 2 последних матчах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Матрасники» постараются максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Орлы» в своем чемпионате вполне преуспевают. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Айнтрахт» в 5 стартовых матчах набрал 9 очков. Команда отличилась 17 мячами при 13 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» перестреляли «Боруссию» М (6:4).

До того команда была бита «Унионом» (3:4). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Галатасараем» (5:1).

При этом «Айнтрахт» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» крепки, но стабильностью не блистают. Да и оборона команды слишком часто дает сбои.

При этом «Айнтрахт» шикарно выглядит в плане реализации. Да и Джан Узун настрелял уже 5 мячей в чемпионате.

«Орлы» в среднем пропускают чаще 2 голов за матч. Да и вообще, команда способна дать бой кому угодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Немцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Айнтрахт» забивает в среднем чаще 3 голов за матч

«Матрасники» в среднем пропускают гол за матч

«Атлетико» победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Атлетико» имеет качественный подбор игроков, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же оборона «орлов» часто совершает сбои.

