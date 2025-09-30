Во вторник, 30 сентября, состоится матч 2-го тура Лиги Чемпионов, в котором «Атлетико Мадрид» примет «Айнтрахт Франкфурт». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

32' С левого фланга Браун выполнил опасную подачу в штрафную, но Скири в борьбе за верховой мяч не смог пробить по воротам.

30' ГОЛ! Ле Норман забивает — 2:0! После подачи Альвареса с углового Гризманн мастерски обработал мяч пяткой, Сантос отбил удар, и Ле Норман не упустил шанс, отправив мяч в сетку с левой стороны вратарской!

27' В результате энергичной игры Льоренте у штрафной площади на правом фланге был назначен угловой удар.

26' Подача Льоренте с правого фланга нашла Гризманна в центре штрафной. Под давлением защитника его удар в касание в левый угол ворот оказался неудачным.

24' Руджери на левом фланге хотел сыграть в стенку с Распадори, но Маттео выполнил слабый пас, и команда лишилась мяча.

22' Симеоне вновь пошёл в атаку по правому краю, но Джулиано слишком долго возился с мячом у штрафной, что привело к его потере.

Статистика матча 6 Удары в створ 0 2 Удары мимо 0 48 Владение мячом 52 3 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 3 Фолы 3

20' Гризманн во время атаки по правому краю выполнил передачу на Джулиано Симеоне, однако игрок оказался в офсайде.

19' С левого фланга Руджери направил мяч в штрафную, однако после отскока от Рицу мяч оказался в ауте.

18' По правому флангу Альварес после паса Гризманна вошёл в штрафную зону и нанёс опасный удар. Сантос грамотно занял позицию и отразил мяч.

17' В ходе борьбы за мяч на территории противника Галлахер нарушил правила в отношении Брауна.

15' За проявление неспортивного поведения Клеман Ленгле из «Атлетико» получил предупреждение от арбитра.

14' Очередное наступление «Атлетико» завершилось ударом Альвареса после передачи Гризманна. Однако под давлением соперника удар вышел неточным — мяч пролетел выше цели.

13' Гризманн получил заброс из центра к правому углу штрафной площади. Теате опередил нападающего и выбил мяч назад точно в руки Сантосу.

11' По правому флангу Буркард совершил стремительный прорыв и с боковой линии штрафной площади сделал прострел.

10' Альварес с углового направил мяч в ближний угол вратарской, но футболисты «Айнтрахта» уверенно контролировали ситуацию и выбили мяч на правый фланг.

09' Распадори забросил мяч в штрафную, а Симеоне по правой стороне поля подхватил передачу. Браун успел перехватить атаку и выбил мяч на угловой.

08' Симеоне в падении через себя пытался поразить ворота из центра штрафной после отскока мяча, но его удар оказался прямо в руки голкипера Сантоса.

07' Рицу с углового направил мяч в центр к линии штрафной, но подача получилась не лучшей.

06' С левой половины поля Шаиби выполнил опасный удар от линии штрафной. После отскока от игрока обороны мяч отправился на угловой.

05' ГОЛ! Распадори из «Атлетико» открывает счёт, изящно переиграв вратаря ударом в нижний левый угол с близкого расстояния — на табло 1:0!

04' Джулиано Симеоне находился на краю штрафной зоны и выполнил отличный пас, который был заблокирован защитником в последний момент.

03' Джакомо Распадори получил продуманную и точную передачу в исполнении партнёра. Хотя момент был голевым, оборона соперника сыграла надёжно.

01' В сегодняшнем матче «Атлетико» Мадрид примет у себя на домашнем стадионе «Айнтрахт». Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

До матча

21:50 Арбитром сегодняшней встречи будет Славко Винчич из Словении.

21:45 Команды встретятся между собой в Мадриде на стадионе «Метрополитано», который вмещает в себя 70 692 болельщиков.

21:40 «Айнтрахт»: Сантос, Коллинз, Кох, Теат, Браун, Шаиби, Схири, Доан, Джан Узун, Кнауфф, Буркардт.

21:40 «Атлетико»: Облак, Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Руджери, Симеоне, Галлахер, Барриос, Гризманн, Распадори, Альварес.

«Атлетико»

«Атлетико Мадрид» подходит к важному матчу второго тура Лиги Чемпионов в неоднозначном состоянии. В чемпионате Испании дела у «матрасников» складываются не лучшим образом, команда занимает лишь четвёртую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. После семи сыгранных туров в активе мадридцев всего 12 очков, хотя команда демонстрирует неплохую результативность, забивая в среднем по два мяча за матч.

Однако последние результаты внушают оптимизм. Особенно впечатляющей получилась победа над принципиальным соперником «Реалом» со счётом 5:2, которая стала настоящим украшением сезона. До этого «Атлетико» также одержал победу над «Райо Вальекано» (3:2), хотя матч с «Мальоркой» завершился вничью (1:1). В последних пяти встречах команда одержала три победы, забив 13 голов и пропустив 8.

Особо стоит отметить великолепную форму Хулиана Альвареса, который в последних двух матчах забил пять голов. В составе также выделяются Антуан Гризманн и Джакомо Распадори, которые наверняка сыграют важную роль в предстоящем поединке.

К счастью для команды, в составе нет травмированных игроков, что позволяет главному тренеру Диего Симеоне рассчитывать на оптимальный состав. Учитывая домашний статус матча и текущую форму команды, «Атлетико» наверняка будет действовать активно и постарается максимально использовать преимущество своего поля.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» из Франкфурта подходит к матчу второго тура Лиги Чемпионов в достаточно противоречивом состоянии. В чемпионате Германии команда показывает неплохие результаты, занимая четвёртую строчку в турнирной таблице после пяти сыгранных матчей. Несмотря на высокое место, игра «орлов» оставляет смешанные впечатления, команда демонстрирует яркую атаку, но испытывает серьёзные проблемы в обороне.

Статистика первых матчей говорит сама за себя: 9 набранных очков, 17 забитых мячей при 13 пропущенных. Особенно впечатляющим получился последний матч против менхенгладбахской «Боруссии», где «Айнтрахт» одержал яркую победу со счётом 6:4. Однако перед этим команда потерпела поражение от «Униона» (3:4), хотя ранее уверенно разобралась с турецким «Галатасараем» в Лиге Чемпионов (5:1).

В последних пяти матчах «орлы» одержали три победы, забив 18 голов, но при этом пропустив 13 мячей. Главной ударной силой команды является Джан Узун, который уже успел отличиться пятью голами в чемпионате.

Команда отличается нестабильностью в игре, особенно это касается оборонительной линии, в среднем «Айнтрахт» пропускает более двух мячей за матч. Однако атакующий потенциал команды впечатляет, и в каждом матче «орлы» способны навязать борьбу любому сопернику.

К предстоящему матчу команда подходит в оптимальном составе, травмированных игроков в составе нет. Гости наверняка сделают ставку на контратакующую игру и постараются использовать свои шансы в быстрых выпадах. Несмотря на проблемы в обороне, «Айнтрахт» способен преподнести сюрприз и дать бой фавориту.

Очные матчи

История официальных противостояний между «Атлетико» и «Айнтрахтом» пока что не написана. Команды никогда ранее не встречались на футбольном поле в рамках официальных турниров, что делает предстоящий матч особенно интересным для обеих сторон.

