56-летний специалист работал с воронежским клубом с апреля 2025 года и вместе с ним вылетел в Первую лигу из РПЛ. В настоящий момент «Факел» занимает 3-е место в таблице чемпионата с 24 очками.

«Игорь Шалимов покидает пост главного тренера "Факела". Решение принято по обоюдному согласию сторон. Спасибо за работу, Игорь Михайлович! Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы воронежского «Факела».

Воронежский «Факел» объявил о расставании с главным тренером Игорем Шалимовым .

1.84

Прогнозы•Завтра 20:30 «Ахмат» — «Оренбург». Прогноз и ставка Команды сыграют осторожно?

Футбол•Вчера 21:34 «Спартак» — «Пари НН»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Вчера 16:33 ЦСКА — «Балтика»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•27/09/2025 21:34 «Зенит» — «Оренбург»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•27/09/2025 20:59 «Ростов» — «Краснодар»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 12:16 Хватит экспериментов! Шесть причин, почему «Манчестер Юнайтед» должен уволить Аморима

Футбол•Сегодня 08:21 Кто сменит Аморима? Топ-5 фаворитов на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Футбол•Вчера 14:11 Цена ошибки. Гризманн, Мората и еще пять футболистов, которые пожалели о своем трансфере

Футбол•Вчера 11:03 Бразильская гегемония: кто остановит «Фламенго» и «Палмейрас» на пути к финалу?

Футбол•27/09/2025 15:16 «Теперь он хотя бы игрок уровня Чемпионшипа». Как Гвардиола превращает Холанна в универсального форварда

Выбор читателей

Футбол•27/09/2025 12:49 «Реал» против «Атлетико»: почему мадридское дерби стало таким токсичным

Футбол•23/09/2025 11:59 Мечта, ставшая реальностью: почему Дембеле заслужил «Золотой мяч»

Футбол•26/09/2025 19:10 «Мы молились о таких временах». Как «Ливерпуль» превратился в маленькую Венгрию

Футбол•25/09/2025 10:45 От мексиканского Иньесты до лидера «Зенита»: за кем стоит следить на ЧМ U-20

Футбол•26/09/2025 21:36 Амбициозный камбэк. Возобновит ли карьеру Дмитрий Сычев?

Самое интересное

Футбол•12/08/2025 16:59 Нани, Фернандеш, Угарте и еще семь громких продаж «Спортинга»

Футбол•12/08/2025 10:38 Ибрагимович 2.0. История Беньямина Шешко, который должен стать новой звездой «Манчестер Юнайтед»

Футбол•11/08/2025 15:23 Исак в «Ливерпуль», Неймар в «Барселону» и еще девять драматичных трансферных саг в истории футбола

Футбол•09/08/2025 14:48 Дарвин Нуньес: любимец болельщиков, который так и не стал героем «Энфилда»