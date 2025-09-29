Воронежский «Факел» объявил о расставании с главным тренером Игорем Шалимовым.
«Игорь Шалимов покидает пост главного тренера "Факела". Решение принято по обоюдному согласию сторон. Спасибо за работу, Игорь Михайлович! Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы воронежского «Факела».
56-летний специалист работал с воронежским клубом с апреля 2025 года и вместе с ним вылетел в Первую лигу из РПЛ. В настоящий момент «Факел» занимает 3-е место в таблице чемпионата с 24 очками.