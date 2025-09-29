«Лацио» в гостях одолел «Дженоа» (3:0) в матче 5-го тура итальянской Серии А.
У «орлов» голы записали на свой счет Маттео Канчелльери на 4-й минуте, Валентин Кастельянос на 30-й минуте и Маттиа Дзакканьи на 63-й минуте.
Результат матча
ДженоаГенуя0:3ЛациоРим
0:1 Маттео Канчелльери 4' 0:2 Валентин Кастеллано 30' 0:3 Маттиа Цаканьи 63'
Дженоа: Никола Леали, Брук Нортон-Каффи, Лео Эстигор, Хоан Васкес, Аарон Мартин (Лоренсо Вентурино 85'), Патрицио Мазини (Николае Станчу 69'), Мортен Френнруп, Руслан Малиновский (Валентин Карбони 69'), Микаэль Эллертссон, Витор Оливейра (Калеб Экубан 69'), Лоренцо Коломбо (Джефф Эхатор 69')
Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини (Нуну Тавареш 69'), Алессио Романьоли, Марио Хила, Валентин Кастеллано (Патрисио Габбарон 84'), Маттиа Цаканьи, Тома Башич (Оливер Провстгор 84'), Данило Катальди, Адам Марушич (Эльсеид Хюсай 32'), Булайе Диа, Маттео Канчелльери
Жёлтые карточки: Хоан Васкес 1', Брук Нортон-Каффи 16', Патрицио Мазини 51', Руслан Малиновский 63', Лео Эстигор 90+3' — Данило Катальди 35'
После этого матча «Лацио» располагается на 12-й позиции в таблице Серии А с 6-ю очками в активе. «Дженоа» занимает 19-ю строчку с 2 баллами.