«Лацио» в гостях одолел «Дженоа» (3:0) в матче 5-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча globallookpress.com

У «орлов» голы записали на свой счет Маттео Канчелльери на 4-й минуте, Валентин Кастельянос на 30-й минуте и Маттиа Дзакканьи на 63-й минуте.

Результат матча Дженоа Генуя 0:3 Лацио Рим 0:1 Маттео Канчелльери 4' 0:2 Валентин Кастеллано 30' 0:3 Маттиа Цаканьи 63' Дженоа: Никола Леали, Брук Нортон-Каффи, Лео Эстигор, Хоан Васкес, Аарон Мартин ( Лоренсо Вентурино 85' ), Патрицио Мазини ( Николае Станчу 69' ), Мортен Френнруп, Руслан Малиновский ( Валентин Карбони 69' ), Микаэль Эллертссон, Витор Оливейра ( Калеб Экубан 69' ), Лоренцо Коломбо ( Джефф Эхатор 69' ) Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини ( Нуну Тавареш 69' ), Алессио Романьоли, Марио Хила, Валентин Кастеллано ( Патрисио Габбарон 84' ), Маттиа Цаканьи, Тома Башич ( Оливер Провстгор 84' ), Данило Катальди, Адам Марушич ( Эльсеид Хюсай 32' ), Булайе Диа, Маттео Канчелльери Жёлтые карточки: Хоан Васкес 1', Брук Нортон-Каффи 16', Патрицио Мазини 51', Руслан Малиновский 63', Лео Эстигор 90+3' — Данило Катальди 35'

Статистика матча 5 Удары в створ 6 8 Удары мимо 3 65 Владение мячом 35 6 Угловые удары 0 1 Офсайды 2 18 Фолы 16

После этого матча «Лацио» располагается на 12-й позиции в таблице Серии А с 6-ю очками в активе. «Дженоа» занимает 19-ю строчку с 2 баллами.