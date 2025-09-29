Сможет ли «Дженоа» одержать первую победу в Серии А?

прогноз на матч Серии А, ставка за 3.10

«Дженоа» встретится с «Лацио» в рамках 5-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 29 сентября и начнется в 21:45 по мск.

«Дженоа»

Турнирное положение: Команда далеко не лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне Серии А. «Дженоа» занимает лишь 16-е место в таблице с 2 очками в активе после 4-х туров.

К тому же, команда набрала лишь 1 балл из 6-и возможных при родных трибунах. «Дженоа» занимает 15-ю строчку в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Эмполи» (3:1) в Кубке Италии, а до этого уступила «Болоньи» в Серии А со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+9-й минуте.

Стоит отметить, что «Дженоа» не смог победить ни в одном из матчей Серии А в нынешнем сезоне. За 4 встречи команда по 2 раза проиграла и сыграла вничью, забив за этот период лишь 2 гола при 4-х пропущенных.

Не сыграют: Корне (не в форме) и Онана (травма).

Состояние команды: «Дженоа» уже на протяжении нескольких лет является крепким середняком в Серии А, но старт нынешнего сезона команда провалила, находясь совсем близко к зоне вылета.

«Дженоа» тяжело даются матчи против «Лацио». В последних 5-и очных встречах команда 4 раза проигрывала «орлам» и лишь однажды победила. Смогут ли хозяева на сей раз набрать важные очки? Даже на своем поле у «Дженоа» не так много шансов...

«Лацио»

Турнирное положение: Эта команда также не лучшим образом начала новый сезон. После 4-х туров «Лацио» располагается на 13-й позиции в таблице Серии А, набрав 3 балла.

Все 3 очка «орлы» смогли набрать, играя на своем поле. В гостях за 2 встречи у «Лацио» ни одного балла. По этому показателю команда занимает последнее место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда уступила «Роме» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 38-й минуте. Матчем ранее «Лацио» уступил «Сассуоло» (0:1).

За 4 встречи в нынешнем сезоне чемпионата Италии команда обыграла только «Верону» (4:0) и трижды проиграла. За этот отрезок «Лацио» также уступил «Комо» (0:2).

Не сыграют: Белахиан, Гендузи (у обоих — красные карточки), Жиго, Лаццари и Весино (травмы).

Состояние команды: «Лацио» определенно ожидал не такого результата на старте сезона. Команда в прошлом сезоне боролась за еврокубки, а сейчас все никак не может найти свою игру.

Единственное светлое пятно в «Лацио» — это полузащитник Валентин Кастельанос, который поучаствовал в 3-х голах из 4-х у команды в Серии А. Игрок забил гол и сделал 2 ассиста.

Статистика для ставок

[LIST]

[*] «Дженоа» не смог победить ни в одном из 4-х матчей нынешнего сезона Серии А

[*] В последних 4-х встречах «Лацио» трижды проиграл

[*] «Лацио» стабильно обыгрывал «Дженоа» в последних 4-х очных матчах

[/LIST]

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лацио» — 2.55, победа «Дженоа» — 3.10, ничья — за 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.60 соотвественно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Дженоа» и «Лацио» все никак не могут найти свою игру на старте сезона.

Ставка: Ничья за 3.10.

Прогноз: Ничья не будет нулевой. Обе команды смогут хотя-бы по одному разу поразить ворота соперника.

Ставка: Обе забьют за 2.03.