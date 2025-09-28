Французский «ПСЖ» получил неприятные новости перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной». Из-за травм под вопросом участие полузащитника Витиньи и вингера Хвичи Кварацхелии, сообщает L'Équipe.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Если медицинское обследование подтвердит повреждения, оба игрока пропустят игру 1 октября. Вероятность этого оценивается как высокая.

В настоящее время в лазарете парижан находятся уже четыре футболиста: Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Маркиньос и Жоау Невеш, которые точно не сыграют с каталонцами.

Травмы Витиньи и Хвичи были получены в матче 6-го тура Лиги 1 с «Осером» (2:0): португалец покинул поле на 36-й минуте, грузин — в перерыве.