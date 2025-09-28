В 7-м туре «Ницца» сыграет в дерби с «Монако», а «Париж» примет «Лорьян».

«Париж» смог уйти от поражения, забив на 88-й минуте с пенальти. Автором гола стал Жан-Филипп Крассо.

На 40-й минуте хозяева вышли вперед после точного удара Софьяна Диопа, которому ассистировал Мохамед Али Шо.

В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Ницца» на своем поле не смогла переиграть новичка дивизиона «Париж» — 1:1.

