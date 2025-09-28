В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Ницца» на своем поле не смогла переиграть новичка дивизиона «Париж» — 1:1.

На 40-й минуте хозяева вышли вперед после точного удара Софьяна Диопа, которому ассистировал Мохамед Али Шо.

«Париж» смог уйти от поражения, забив на 88-й минуте с пенальти.  Автором гола стал Жан-Филипп Крассо.

1:0 Софьян Диоп 40' 1:1 Жан-Филипп Крассо 88' пен.
Ницца:  Йеванн Диуф,  Антуан Менди,  Моиз Бомбито,  Kojo Peprah Oppong,  Жонатан Клосс,  Шарль Ванхаутте,  Салис Абдул-Самед (Мельвен Бар 46'),  Мохамед-Али Чо (Исак Янссон 68'),  Софьян Диоп,  Теремас Моффи (Жереми Бога 75'),  Али Абди (Хишем Будауи 46')
Париж:  Обед Нкамбадио,  Тибо де Смет,  Отавио,  Мустафа Мбов,  Амари Траоре (Матьё Кафаро 90'),  Максим Лопес,  Илан Кеббаль (Жонатан Иконе 68'),  Пьерр Лис-Мелу,  Виллем Геббельс (Жан-Филипп Крассо 78'),  Моузес Саймон (Ноа Санги 90'),  Adama Camara (Нуа Дико 78')
Жёлтые карточки:  Салис Абдул-Самед 23'  —  Мустафа Мбов 13',  Роберто Гальярдини 53'

В 7-м туре «Ницца» сыграет в дерби с «Монако», а «Париж» примет «Лорьян».