В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Ницца» на своем поле не смогла переиграть новичка дивизиона «Париж» — 1:1.
На 40-й минуте хозяева вышли вперед после точного удара Софьяна Диопа, которому ассистировал Мохамед Али Шо.
«Париж» смог уйти от поражения, забив на 88-й минуте с пенальти. Автором гола стал Жан-Филипп Крассо.
Результат матча
НиццаФранция. Лига 11:1ПарижПариж
1:0 Софьян Диоп 40' 1:1 Жан-Филипп Крассо 88' пен.
Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Моиз Бомбито, Kojo Peprah Oppong, Жонатан Клосс, Шарль Ванхаутте, Салис Абдул-Самед (Мельвен Бар 46'), Мохамед-Али Чо (Исак Янссон 68'), Софьян Диоп, Теремас Моффи (Жереми Бога 75'), Али Абди (Хишем Будауи 46')
Париж: Обед Нкамбадио, Тибо де Смет, Отавио, Мустафа Мбов, Амари Траоре (Матьё Кафаро 90'), Максим Лопес, Илан Кеббаль (Жонатан Иконе 68'), Пьерр Лис-Мелу, Виллем Геббельс (Жан-Филипп Крассо 78'), Моузес Саймон (Ноа Санги 90'), Adama Camara (Нуа Дико 78')
Жёлтые карточки: Салис Абдул-Самед 23' — Мустафа Мбов 13', Роберто Гальярдини 53'
В 7-м туре «Ницца» сыграет в дерби с «Монако», а «Париж» примет «Лорьян».