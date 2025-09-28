Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о лидерстве ЦСКА в РПЛ после победы над «Балтикой» (1:0) в рамках 10-го тура.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Я совершенно не силён в предсказаниях, но то, что ЦСКА в таком состоянии становится лидером чемпионата — это уже какой-то знак. Посмотрите, какая начинается борьба», — сказал Непомнящий Чемпионату.

После 10-го тура РПЛ ЦСКА занимает 1-е место в таблице с 21-м очком в активе, опережая «Локомотив» на 1 балл.

В следующем матче чемпионата России ЦСКА сыграет против «Спартака» 5-го октября в 16:30 по мск.