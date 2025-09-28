В 10-м туре российской Премьер-лиги по футболу московское ЦСКА обыграло калининградскую «Балтику» со счетом 1:0, забив в компенсированное время.

Игорь Дивеев globallookpress.com

На протяжении встречи преимуществом владели армейцы, но пробить голкипера гостей Максима Бориско смогли только на 90+5-й минуте после точного удара Игоря Дивеева.

Отметим, что с 84-й минуты «Балтика» играла в меньшинстве после удаления за две желтые карточки защитника Кевина Андраде.

Статистика матча 68% Владение мячом 32%

В 11-м туре ЦСКА будет гостить у «Локомотива», а «Балтика» примет «Акрон».