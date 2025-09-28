Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий по поводу последних результатов «Краснодара».

Александр Мостовой globallookpress.com

«Я так и думал, что "Краснодару" будет тяжело. "Краснодар" проиграл "Зениту", сейчас ничья с "Ростовом", но в следующих играх они наберут. У них все нормально. Основной состав, конечно, все тянет на себе, две‑три замены только есть. В Кубке будет половинчатый состав. В следующем туре с "Ахматом" будет интересно посмотреть на "Краснодар". Грозненцы тоже хорошую серию выдали», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» потерял очки в матче с «Ростовом» (0:0) и опустился на третью строчку в турнирной таблице РПЛ.