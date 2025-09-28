В воскресенье, 29 сентября, «Милан» примет «Наполи» в рамках 5-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

39' Салемакерс пробил из пределов штрафной «Наполи» с левой ноги, Мерет кулаками отразил сильный удар.

37' Удар Ангисса из пределов штрафной «Милана», выше ворот мяч пролетел. Эпизодом ранее по ногам Мактоминею досталось в пределах штрафной, но без пенальти продолжилась игра.

34' Игроки «Наполи» в смятении, сумбурная игра у них получается.

31' Гооол! 2:0. Супер комбинация получилась у Милана! С левого фланга атаки точную передачу в штрафную «Наполи» выдал Павлович, в одно касание под удар скинул Фофана мяч Пулишичу, удар которого стал неберущимся для вратаря Мерета.

29' Де Брюйне закручивал мяч прямо в ворота «Милана» с углового, Меньян уверенно поймал мяч.

27' Образцово показательная контр-атака «Милана», бил из-за пределов штрафной Фофана, но мяч чуть выше перекладины ворот «Наполи» пролетел.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 2 Удары мимо 1 40 Владение мячом 60 1 Угловые удары 2 2 Фолы 3

26' Вторым номером играют миланцы, неаполитанцам мяч осознанно отдан.

24' Подача с углового к воротам «Милана», нападающий хозяев Хименес первым на мяче оказался и выбил мяч подальше от ворот.

22' Захватили инициативу футболисты «Наполи», контролируют они мяч на половине «Милана».

20' Падение Ангисса в штрафной «Милана», требуют пенальти игроки «Наполи», но арбитр продолжил встречу.

19' Позиционная атака «Наполи», свистят болельщики хозяев.

17' Навес Модрича с углового, Павлович зацепил мяч носком стоя спиной к воротам «Наполи», но направить мяч в сторону ворот у него не получилось.

16' Павлович заработал угловой для «Милана». Модрич идёт его подавать.

14' Хименесу досталось по лицу от Жесуса в центре поля, без желтой карточки обошелся защитник «Наполи».

11' Удар Де Брёйне из-за пределов штрафной «Милана», внимателен голкипер «Милана», в прыжке отразил мяч Меньян.

11' Гутьеррес головой пробил из пределов штрафной «Милана» после подачи Политано, выручил хозяев вратарь Меньян.

09' Позиционная атака «Милана», пока ничего в атаке у «Наполи» не получается.

06' Удар Модрича из-за пределов штрафной «Наполи», мяч попал в защитника и не долетел до ворот Мерета.

05' Ошарашенными выглядят игроки «Наполи», «Милан» продолжает атаковать на эмоциях после забитого гола.

03' Гоооол! 1:0. Стремительная атака «Милана» завершилась голом. По левому флангу атаки хозяев совершил проход Пулишич обыграв по пути защитника и прострелил на дальнюю штангу ворот «Наполи», где Салемакерс в одно касание поразил ворота гостей.

02' Не спеша начинают команды, позиционная «Милана» сменилась позиционной «Наполи».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Милана».

До матча

21:43 Команды на поле, скоро матч начнется!

21:35 Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро», вмещающем 80 018 зрителей.

21:25 Главным арбитром матча будет Даниэле Киффи.

Стартовые составы команд

«Милан»: Меньян, Томори, Габбиа, Павлович, Эступиньян, Фофана, Модрич, Рабьо, Салемакерс, Хименес, Пулишич.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Марьянуччи, Жесус, Гутьеррес, Лоботка, Ангисса, Де Брёйне, Мактоминей, Политано, Хойлунд.

«Милан»

После 4-х туров «Милан» занимает 3-е место в таблице Серии А с 9 очками с разницей мячей 7:2. В последнем матче «россонери» разгромили «Лечче» в матче 1/16 Кубка Италии со счетом 3:0. До того «Милан» одержал победы в Серии А над «Удинезе» (3:0) и «Болоньей» (1:0).

«Милан» после возвращения Массимилиано Аллегри выглядит весьма претенциозно по сравнению с прошлым сезоном и поражение на старте сезона от «Кремонезе» не выглядит таким ужасным событием. Конечно, в пользу амбиций «россонери» на место в Лиге чемпионов также может сыграть календарь без еврокубков, но главные испытания у команды только впереди.

«Наполи»

Сейчас «Наполи» лидирует в таблице Серии А с 12 очками с разницей мячей 9:3. В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» на выезде проиграл «Манчестер Сити» — 0:2. В Серии А «партенопейцы» выиграли в последних встречах у «Пизы» (3:2) и «Фиорентины» (3:1).

Подопечные Антонио Конте уверенно стартовали в Серии А и могут вполне рассчитывать на то, что смогут защитить чемпионский титул. «Наполи» является на данный момент единственной командой чемпионата, ни разу не потерявшей очки. Встречи с основными конкурентами у «Наполи» впереди и именно эти встречи покажут серьезность чемпионских амбиций южан.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. Оба раза победил «Наполи» (2:0 и 2:1).

За всю историю команды сыграли 177 матчей. В 70 победил «Милан», в 53 «Наполи», оставшиеся 54 встречи завершились вничью.

