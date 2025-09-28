«Милан» и «Наполи» не выдадут результативный матч?

прогноз на матч итальянской Серии А, ставка за 2.08

28 сентября в 5-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Милан» и «Наполи». Начало встречи — 21:45 мск.

«Милан»

Турнирное положение: после 4-х туров «Милан» занимает 3-е место в таблице Серии А с 9 очками с разницей мячей 7:2.

Последние матчи: в последнем матче «россонери» разгромили «Лечче» в матче 1/16 Кубка Италии со счетом 3:0.

До того «Милан» одержал победы в Серии А над «Удинезе» (3:0) и «Болоньей» (1:0).

Состояние команды: «Милан» после возвращения Массимилиано Аллегри выглядит весьма претенциозно по сравнению с прошлым сезоном и поражение на старте сезона от «Кремонезе» не выглядит таким ужасным событием.

Конечно, в пользу амбиций «россонери» на место в Лиге чемпионов также может сыграть календарь без еврокубков, но главные испытания у команды только впереди.

«Наполи»

Турнирное положение: сейчас «Наполи» лидирует в таблице Серии А с 12 очками с разницей мячей 9:3.

Последние матчи: в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» на выезде проиграл «Манчестер Сити» — 0:2.

В Серии А «партенопейцы» выиграли в последних встречах у «Пизы» (3:2) и «Фиорентины» (3:1).

Состояние команды: подопечные Антонио Конте уверенно стартовали в Серии А и могут вполне рассчитывать на то, что смогут защитить чемпионский титул. «Наполи» является на данный момент единственной командой чемпионата, ни разу не потерявшей очки.

Встречи с основными конкурентами у «Наполи» впереди и именно эти встречи покажут серьезность чемпионских амбиций южан.

Статистика для ставок

«Милан» не пропускает на протяжении четырех последних встреч

«Наполи» пропустил голы в трех последних играх

«Наполи» одержал победу над «Миланом» в обеих встречах прошлого сезона

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милана» дают 2,43, а на «Наполи» — 3,25, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,69, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,14.

Прогноз: Учитывая напряженность встречи, вполне стоит ожидать, что один из таймов закончится не в пользу хозяев

Основная ставка: победа «Милана» в одном из таймов — нет за 2,06.

Прогноз: более рискованная ставка, команды Аллегри славятся своей прагматичностью и вполне способны после одного забитого мяча «закрыться»

Дополнительная ставка: «Милан» забьет 1 гол за 2,48.