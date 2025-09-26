Еврокубки вернулась на «Вилла Парк» — но никуда не ушло чувство тревоги. «Астон Вилла» наконец-то выиграла впервые в сезоне, но сделала это нервно и со скрипом. «Болонью» держал в игре Лукаш Скорупский, который тащил всё, что можно, включая пенальти Уоткинса, а победу хозяевам принёс ранний гол Джона Макгинна.

Первые полчаса были лучшими для «Виллы» за последние недели. Команда Унаи Эмери начала бодро: агрессивный пресс, быстрые переводы на фланги, резкие забеги в штрафную. Эван Гессан проверил Скорупского ударом низом, Дониелл Мален дважды получал пространство между центральными защитниками, и только польский вратарь превращал неизбежные голы в угловые удары.

Но на 13-й минуте логика всё же восторжествовала: после заминки у линии штрафной мяч прилетел точно под левую ногу Джона Макгинна — капитан, почти не поднимая головы, пустил стелющийся удар в угол между ногой защитника и штангой. Четвёртый дальний гол шотландца в еврокубках за последние два сезона — и 1:0.

Удар Джона Макгинна afp.com

Кризис Олли Уоткинса

План Винченцо Итальяно с осторожным стартом и ставкой на контроль оказался слишком стерильным. Центр поля терялся в дуэлях с Камара, передачи шли в спину или в аут, а Лукуми с Витиком не всегда успевали за сменой темпа Рожерса и Буэндиа. При этом «Вилла» сама не была безупречна: удобные ситуации заканчивались полумоментами — последний пас запаздывал, решения принимались на долю секунды позже. Даже эпизод, когда мяч коснулся руки лежащего Уоткинса и защита «Болоньи» замерла, хозяева не довели до второго мяча.

После перерыва сценарий подровнялся: «Вилла» сбавила, гости прибавили в борьбе и постепенно навели порядок у своих ворот. Но ключ к развилке был у хозяев — Витик неловко зацепил Уоткинса в своей штрафной, и судья показал на точку. Казалось, вот сейчас Олли снимет блок: восемь матчей без гола давят на любого. Но удар вышел таким же неуверенным, как и его сентябрь: низом, почти по центру — Скорупский даже не стал угадывать угол и отбил ногой. Этот эпизод зарядил «Болонью» больше любых слов с бровки.

Пенальти Уоткинса https://www.uefa.com/

Концовка — классика еврокубков

Тренер гостей долго держал козыри в руках и только к середине тайма выпустил Орсолини и Роу. И первые же касания подтвердили — замены нужны были раньше: кросс Орсолини на ближнюю штангу, Сантьяго Кастро взлетает над Пау Торресом и бьёт — перекладина спасает «Виллу». Чуть позже стандарт с левого края вывел на удар Одгора — Марк Бизот сыграл на грани: вышел, застрял между линиями, но, распластавшись в «морскую звезду», успел закрыть траекторию.

Последние десять минут напоминали старый добрый «Вилла Парк»: гул, крики, каждый навес — как приговор. Гости зажали хозяев, Фройлер на добавленных выпрыгнул выше всех — Бизот сделал шаг назад и кончиками пальцев вынес мяч из-под перекладины. Это был сейв, который вписал три очка напротив «Астон Виллы» в таблице и, кажется, повлиял на эмоциональное состояние команды.

«Астон Вилла» — «Болонья» globallookpress.com

Контекст, от которого никуда не деться

Первая победа сезона — это пока что никакой не перелом, но первый шаг в его сторону. Неделя выдалась нервной: уход Мончи, много разговоров о «потерянной искре», скромные очки и всего один гол в сезоне АПЛ. На этом фоне 1:0 против «Болоньи» — таблетка от температуры, не от болезни.

Унаи Эмери globallookpress.com

Команда Эмери по-прежнему ранима в переходных фазах, теряет ясность в последней трети и слишком зависит от вспышек лидеров. Но базовые вещи — структура, компактность, работа без мяча — вернулись хотя бы на отрезках, а значит, есть от чего отталкиваться.

Дальше «Вилла» принимает «Фулхэм» в Премьер-лиге — шанс нарастить уверенность до выезда к «Фейеноорду», где любого зевка не простят. «Болонья» уезжает в Лечче, а затем в гости к «Фрайбургу» — и, если стартовая робость сменится тем порывом, что показали после выхода Орсолини, очки в Лиге Европы придут быстро.