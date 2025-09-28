В пятом туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» и «Хоффенхайм» не выявили победителя — 1:1.
Все основные события развивались в начале встречи. На 3-й минуте открыл защитник хозяев Лукас Кублер. Ответный гол на 13-й минуте забил форвард «деревенских» Фисник Аслани.
Результат матча
ФрайбургФрайбург1:1ХоффенхаймХоффенхайм
1:0 Андре Силва 18' 1:1 Борха Иглесиас 22'
Фрайбург: Матиас Дитуро, Альваро Нуньес, Давид Аффенгрубер, Педро Бигас, Адрия Педроса, Хосан, Алейкс Фебас, Херман Валера, Рафаэль Мир Висенте, Андре Силва, John Nwankwo Donald
Хоффенхайм: Йонуц Раду, Оскар Мингуэза (Хави Родригес 46'), Маркос Алонсо, Карлос Домингес, Уго Сотело, Уго Альварес, Илаш Мориба (Хави Руэда 46'), Йоэль Лаго, Борха Иглесиас, Брайан Сарагоса, Miguel Roman Gonzalez
Жёлтая карточка: Оскар Мингуэза 17' (Хоффенхайм)
«Фрайбург» с 7 очками занимает 7-е место в Бундеслиге, «Хоффенхайм» с таким же количеством очков — на 9-й строчке.