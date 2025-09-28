«Фрайбург» с 7 очками занимает 7-е место в Бундеслиге, «Хоффенхайм» с таким же количеством очков — на 9-й строчке.

Все основные события развивались в начале встречи. На 3-й минуте открыл защитник хозяев Лукас Кублер. Ответный гол на 13-й минуте забил форвард «деревенских» Фисник Аслани.

В пятом туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» и «Хоффенхайм» не выявили победителя — 1:1.

