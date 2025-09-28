Мадридский «Реал» сообщил о новой травме своего правого защитника Даниэля Карвахаля.

Даниэль Карвахаль globallookpress.com

Отмечается, у него диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги, из-за чего испанец может пропустить около четырех недель. Карвахаль вернулся в строй лишь к концу мая после восстановления от тяжёлой травмы крестообразных связок, полученной в октябре прошлого года.

В нынешнем сезоне футболист уже провел семь матчей во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями. Контракт опытного защитника с клубом действует до лета 2026 года.