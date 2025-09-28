Для команды Унаи Эмери это первая победа в чемпионате, сейчас «Астон Вилла» с 6 очками идет 16-й. «Фулхэм» (8) — 10-й.

Сразу после перерыва капитан «вилланов» Джон Макгинн вывел хозяев вперед, а через две минуты третий мяч забил Эмилиано Буэндия.

Уже на третьей минуте «дачники» вышли вперед после гола Рауля Хименеса.

В шестом туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» одержала волевую победу над «Фулхэмом» — 3:1.

