В шестом туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» одержала волевую победу над «Фулхэмом» — 3:1.
Уже на третьей минуте «дачники» вышли вперед после гола Рауля Хименеса.
На 37-й минуте Олли Уоткинс смог сравнять счет.
Сразу после перерыва капитан «вилланов» Джон Макгинн вывел хозяев вперед, а через две минуты третий мяч забил Эмилиано Буэндия.
Результат матча
Астон ВиллаБирмингем3:1ФулхэмЛондон
0:1 Рауль Хименес 3' 1:1 Олли Уоткинс 37' 2:1 Джон МакГинн 49' 3:1 Эмилиано Буэндия 51'
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс (Пау Торрес 32'), Лука Динь, Ламаре Богард (Виктор Линделёф 82'), Мэтти Кэш, Джон МакГинн (Бубакар Камара 72'), Харви Эллиотт (Эмилиано Буэндия 46'), Эванн Гессан (Дониелл Мален 83'), Морган Роджерс, Олли Уоткинс
Фулхэм: Бернд Лено, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Гарри Уилсон (Энтони Робинсон 80'), Сандер Берге, Саша Лукич, Райан Сесеньон (Самуэль Чуквезе 80'), Рауль Хименес (Адама Траоре 11'), Алекс Айуоби (Эмиль Смит-Роу 65'), Джошуа Кинг (Кевин 65')
Жёлтые карточки: Джон МакГинн 45+5' — Джошуа Кинг 22', Саша Лукич 34', Гарри Уилсон 45+1', Кэлвин Бейсси 55'
Для команды Унаи Эмери это первая победа в чемпионате, сейчас «Астон Вилла» с 6 очками идет 16-й. «Фулхэм» (8) — 10-й.