Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения от «Брентфорда» (1:3) в 6-м туре АПЛ прокомментировал, сможет ли стабилизировать ситуацию в команде.

Рубен Аморим globallookpress.com

«В футболе бывают взлёты и падения. Победа даёт импульс, поражение заставляет начинать заново и бороться за следующую победу. Я уверен в себе, потому что понимаю, что нужно делать.

Я не просто прикрываю игроков, я стараюсь сделать лучше для команды и клуба. Я вижу, как они работают на тренировках. Под давлением в матчах порой возникают ошибки — это часть процесса. Моя задача — выиграть следующий матч и создать положительный импульс», — цитирует пресс-служба клуба Аморима.

«Красные дьяволы» занимают 14-е место в таблице АПЛ с 7-ю очками в активе. В следующем поединке «Манчестер Юнайтед» встретится с «Сандерлендом» 4-го октября.